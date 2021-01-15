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تركيا.. أكثر من نصف مليون تلقوا لقاح كورونا خلال يومين

وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة يتلقى لقاح فيروس كورونا المستجد (غيتي)
وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة يتلقى لقاح فيروس كورونا المستجد (غيتي)
15/1/2021-|آخر تحديث: 15/1/202109:46 PM (مكة المكرمة)

أظهرت بيانات وزارة الصحة، الجمعة، أن تركيا أعطت لقاح فيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19) لأكثر من نصف مليون، في اليومين الأولين من التطعيم بلقاح شركة سينوفاك الصينية، في واحدة من أسرع عمليات طرح اللقاحات في العالم.

وبدأت تركيا برنامج التطعيم على المستوى الوطني، الخميس، بدءًا بالعاملين في مجال الرعاية الصحية، وأعطت اللقاح لأكثر من 285 ألفًا في اليوم الأول، وبلغ المجموع 523 ألفًا و338 شخصًا تلقوا اللقاح حتى الآن.

وقالت الحكومة إن ما ساعد في سرعة وتيرة التطعيم هو توزيع اللقاحات على مستوى البلاد في بداية الأسبوع، علاوة على السجلات الصحية الرقمية وخدمات المستشفيات.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة على تويتر “نحن دولة صاحبة خبرة في تطبيق برامج التطعيم على المستوى الوطني. البنية الأساسية لدينا قادرة بامتياز على تنفيذ هذا البرنامج بطريقة محكمة. معًا سنكسب المعركة ضد الجائحة”.

وكشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات للصحفيين، عقب صلاة الجمعة، أنه لا يعاني أي أعراض جانبية بعد يوم من تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال: “مر يوم واحد من الأيام الـ28، وسنتلقى الجرعة الثانية (بعد انتهاء هذه المدة)”، مضيفًا “لا أعاني حاليًّا أيّ أعراض جانبية”.

وتلقى أردوغان الجرعة الأولى من اللقاح، الخميس، في مستشفى بالعاصمة أنقرة، وحث السياسيين على تأييد البرنامج، داعيًّا المواطنين -في الوقت ذاته- إلى تجاهل الانتقادات الموجهة للقاحات.

وحول مطالبة اليونان بتعميم جواز سفر لقاح كورونا على مستوى الاتحاد الأوربي من أجل إنقاذ السياحة وإحياء حركة السفر، قال الرئيس التركي: “علينا دراسة هذا الموضوع وفق منظور الدبلوماسية الدولية على وجه الخصوص”.

وأشار إلى أن تعميم جواز سفر لقاح كورونا لا يمكن أن يكون واقعيًّا على الأرض بمجرد أنّ اليونان طالبت به، موضّحًا أنّ الأمر يجب أن يدرس في تركيا على طاولة وزارة الخارجية.

وفي السياق، قال موقع “عالمنا بالأرقام” إن 2.69 مليون تلقوا لقاحًا للوقاية من كورونا في بريطانيا، و2.16 مليون في إسرائيل.

وفي روسيا قال صندوق الثرووة السيادي (آر.دي.آي.إف)، الأربعاء الماضي، إن 1.5 مليون تلقوا لقاح (سبوتنيك في) الروسي.

المصدر : الأناصول + الجزيرة مباشر + رويترز

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