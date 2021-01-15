تركيا.. أكثر من نصف مليون تلقوا لقاح كورونا خلال يومين

أظهرت بيانات وزارة الصحة، الجمعة، أن تركيا أعطت لقاح فيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19) لأكثر من نصف مليون، في اليومين الأولين من التطعيم بلقاح شركة سينوفاك الصينية، في واحدة من أسرع عمليات طرح اللقاحات في العالم.

وبدأت تركيا برنامج التطعيم على المستوى الوطني، الخميس، بدءًا بالعاملين في مجال الرعاية الصحية، وأعطت اللقاح لأكثر من 285 ألفًا في اليوم الأول، وبلغ المجموع 523 ألفًا و338 شخصًا تلقوا اللقاح حتى الآن.

وقالت الحكومة إن ما ساعد في سرعة وتيرة التطعيم هو توزيع اللقاحات على مستوى البلاد في بداية الأسبوع، علاوة على السجلات الصحية الرقمية وخدمات المستشفيات.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة على تويتر “نحن دولة صاحبة خبرة في تطبيق برامج التطعيم على المستوى الوطني. البنية الأساسية لدينا قادرة بامتياز على تنفيذ هذا البرنامج بطريقة محكمة. معًا سنكسب المعركة ضد الجائحة”.

Aşılama programımızın 2. gününde şu ana kadar 500.000’den fazla sağlık çalışanımız aşı oldu. Aşı programını ülke sathında uygulamakta tecrübeli bir ülkeyiz. Alt yapımız bu programı kontrollü şekilde yürütmek için fazlasıyla yeterli. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız. pic.twitter.com/a3b04aq4h2 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 15, 2021

وكشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات للصحفيين، عقب صلاة الجمعة، أنه لا يعاني أي أعراض جانبية بعد يوم من تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال: “مر يوم واحد من الأيام الـ28، وسنتلقى الجرعة الثانية (بعد انتهاء هذه المدة)”، مضيفًا “لا أعاني حاليًّا أيّ أعراض جانبية”.

وتلقى أردوغان الجرعة الأولى من اللقاح، الخميس، في مستشفى بالعاصمة أنقرة، وحث السياسيين على تأييد البرنامج، داعيًّا المواطنين -في الوقت ذاته- إلى تجاهل الانتقادات الموجهة للقاحات.

Başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde şu ana kadar 254 bin sağlık çalışanımız ilk doz aşılarını oldu. Ben de onlara katılarak aşılandım. İnşallah çok kısa süre içinde tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. pic.twitter.com/6xvPr8NX9q — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 14, 2021

وحول مطالبة اليونان بتعميم جواز سفر لقاح كورونا على مستوى الاتحاد الأوربي من أجل إنقاذ السياحة وإحياء حركة السفر، قال الرئيس التركي: “علينا دراسة هذا الموضوع وفق منظور الدبلوماسية الدولية على وجه الخصوص”.

وأشار إلى أن تعميم جواز سفر لقاح كورونا لا يمكن أن يكون واقعيًّا على الأرض بمجرد أنّ اليونان طالبت به، موضّحًا أنّ الأمر يجب أن يدرس في تركيا على طاولة وزارة الخارجية.

وفي السياق، قال موقع “عالمنا بالأرقام” إن 2.69 مليون تلقوا لقاحًا للوقاية من كورونا في بريطانيا، و2.16 مليون في إسرائيل.

وفي روسيا قال صندوق الثرووة السيادي (آر.دي.آي.إف)، الأربعاء الماضي، إن 1.5 مليون تلقوا لقاح (سبوتنيك في) الروسي.