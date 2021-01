متجاهلا عزل ترمب.. بايدن يكشف خطته للتحفيز وبنس يتعهد بضمان انتقال آمن للسلطة

تعهّد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، بضمان انتقال السلطة بأمان إلى الرئيس المنتخب جو بايدن، في وقت سعى فيه بايدن إلى تسليط الضوء على خطته لمكافحة الأزمتين الاقتصادية والصحية في البلاد.

وقال بنس خلال أول ظهور في مناسبة عامة منذ اقتحام الكونغرس “لقد عشنا جميعا ذلك اليوم، السادس من يناير/كانون الثاني، وكما أوضح الرئيس أمس، نحن ملتزمون بانتقال منظم وتنصيب آمن”.

وأدلى بنس بالتصريحات قبل إفادة أمنية بمقر الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، وخلال اجتماع مع قوات الحرس الوطني التي تحرس مبنى الكونغرس.

مايك بنس مع أفراد من الحرس الوطني أمام الكابيتول-14 يناير(رويترز)

بنس اضطر للاختباء

وكان بنس نفسه، واحدًا من كبار المسؤولين الأمريكيين الذين اضطروا للاختباء خلال الهجوم على الكونغرس الأسبوع الماضي.

وقال بنس، إن بايدن ونائبته كامالا هاريس سيؤديان اليمين يوم العشرين من الشهر الجاري “بطريقة تتماشى مع تاريخنا وتقاليدنا وبطريقة تشرف الشعب الأمريكي والولايات المتحدة”.

وأصبح ترمب -الذي لا يعتزم حضور حفل التنصيب- أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يؤيد مجلس النواب مساءلته مرتين، حيث انضم عشرة من زملائه الجمهوريين إلى الديمقراطيين في المجلس لاتهامه بالتحريض على تمرد.

والتقى بنس بالعشرات من أفراد الحرس خارج مبنى الكابيتول (الكونغرس) وقدم لهم الشكر على توفير الأمن “في مثل هذا الوقت المهم في حياة شعبنا”.

ويعتبر مايك بنس من أكثر المساعدين ولاء لترمب منذ وقت طويل، لكنه أثار غضب ترمب عندما رفض منع تصديق الكونغرس على فوز بايدن بالعدد الأكبر من أصوات المجمع الانتخابي.

وخلال هجوم الكونغرس، بحث بعض أنصار ترمب اغتيال بنس ووصفوه بالخائن.

وسعى ترمب وبنس إلى رأب الصدع بينهما خلال اجتماع يوم الاثنين الماضي، لكن مساعدين قالوا إنهم أصيبوا بخيبة أمل شديدة من الطريقة التي تعامل بها ترمب مع نائبه.

Joe Biden tonight called on Congress to swiftly pass a nearly $2 trillion Covid relief package soon after he takes office, with significant sums directed at expanding testing, accelerating vaccine deployment and safely reopening schools https://t.co/CYqBUzU7pU pic.twitter.com/tBJxXJ8jW2 — POLITICO (@politico) January 15, 2021

حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار

هذا وسعى بايدن، الخميس، إلى إعادة تسليط الضوء على خطته لمكافحة الأزمتين الاقتصادية والصحية اللتين تمر بهما بلاده، مفضلًا تجاهل قضية عزل ترمب وذلك قبل ستة أيام من دخوله البيت الأبيض.

وكشف بايدن أمام صحفيين، من مسقط رأسه في ويلمنغتون في ولاية ديلاور، خطته للإنعاش والتحفيز التي تبلغ قيمتها 1900 تريليون دولار وتهدف الى مساعدات العائلات والشركات المتضررة من الوباء.

وتعهّد بايدن بتأمين ملايين فرص العمل في مجال الصناعة التحويلية حيث يحظى ترمب بشعبية كبيرة، بالإضافة إلى خططه من أجل اقتصاد مبتكر ومكافحة تغير المناخ.

Top House spending leaders called for the Army to send cots and other equipment for National Guard troops who have been sleeping on the floor in the halls of the Capitol this week https://t.co/YnVnlkPuFT — POLITICO (@politico) January 14, 2021

وشدد بايدن على أن “عائدات الاستثمار في الوظائف، وفي المساواة العرقية، ستمنع الضرر الاقتصادي على المدى الطويل”، مُستبقاً بذلك انتقادات حول احتمال أن تزيد الخطة ديون البلاد وتضغط على المالية العامة.

وأوضح أن خطة المساعدة الطارئة البالغة قيمتها 1.9 تريليون دولار ستتبعها خطة أخرى تركز على الإنعاش الاقتصادي والاستثمارات.

ويتسلم الرئيس المنتخب السلطة في 20 يناير/كانون الثاني، في واشنطن التي تحولت إلى ما يشبه ثكنة عسكرية بسبب التدابير الأمنية المشددة بعد اجتياح مناصرين لترمب مقر الكونغرس الأسبوع الماضي.

President-elect Joe Biden is unveiling a $1.9 trillion coronavirus plan to speed vaccine rollout, steady the economy and reopen schools. The plan includes $1,400 checks for individuals, on top of $600 provided in the last COVID-19 bill. https://t.co/eEFpoo0zTM — The Associated Press (@AP) January 14, 2021

حملة التطعيم للجميع

ويتناول بايدن اليوم الجمعة بالتفصيل الشق المتعلق بتسريع حملة التطعيم ضد كوفيد-19، في بلد يواصل تسجيل أرقام قياسية في الوفيات اليومية بسبب الوباء.

وتشمل حملة التطعيم جميع الناس في الولايات المتحدة، مهما كان وضعهم القانوني، وسيحصلون على اللقاح مجانا.

ويجمع خبراء الاقتصاد على أن وتيرة الانتعاش الاقتصادي ستكون رهنا لوتيرة تلقيح السكان ضد فيروس كورونا المستجد، في وقت دعا بايدن الكونغرس إلى إقرار خطته سريعا.

وأشاد الزعيمان الديموقراطيان في الكونغرس نانسي بيلوسي وتشاك شومر، بحزمة التحفيز التي قدمها بايدن، ووعدا بالعمل فورا على قرارها، لكن ذلك قد يتأخر بسبب محاكمة ترمب المتوقعة أمام مجلس الشيوخ بتهمة “التحريض على التمرد”.