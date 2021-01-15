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اقتحام الكونغرس.. إف بي آي يعتقل أكثر من مئة شخص وطوارئ بالعاصمة لتأمين تنصيب بايدن

أنصار ترمب اقتحموا الكونغرس لمنع إقرار فوز جو بايدن-6يناير (رويترز)
أنصار ترمب اقتحموا الكونغرس لمنع إقرار فوز جو بايدن-6يناير (رويترز)
15/1/2021-|آخر تحديث: 15/1/202112:42 PM (مكة المكرمة)

كشف مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (إف بي آي) الخميس أن المكتب اعتقل ما يربو على مئة شخص فيما يتعلق بحصار مبنى الكونغرس (الكابيتول) الأسبوع الماضي.

يأتي ذلك بينما أعلنت قيادة الحرس الوطني الأمريكي، في بيان، أنه تم إعطاء الإذن بنشر ما يصل إلى 21 ألفا من أفراد الحرس لتأمين يوم التنصيب.

وقال كريستوفر راي مدير المكتب في إفادة خاصة لمايك بنس نائب الرئيس دونالد ترمب بخصوص تأمين مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن “نتحرى أمر أفراد ربما يتطلعون إلى تكرار العنف الذي شهدناه الأسبوع الماضي”.

وأضاف “حددنا أكثر من 200 مشتبه به منذ 6 يناير/ كانون الثاني فحسب، لذلك فنحن نعلم من أنتم وعملاء الإف بي آي في طريقهم للعثور عليكم”.

أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب يقتحمون مبنى الكونغرس (غيتي)

وأوضح أن المكتب يرى “قدرا كبيرا من الأحاديث المقلقة عبر الإنترنت” التي تدعو إلى احتجاجات مسلحة الأسبوع المقبل مع اقتراب تنصيب الرئيس المنتخب، مضيفا أنه يجري حاليا تحليل التعليقات المنشورة على الإنترنت والتحقيق فيها لمعرفة إن كانت تمثل تهديدا حقيقيا.

وتابع “نحن قلقون بشأن احتمال اندلاع أعمال عنف في العديد من الاحتجاجات والتجمعات المخطط لها هنا في العاصمة وفي مباني الكابيتول الحكومية في جميع أنحاء البلاد الأيام المقبلة”.

ونقلت رويترز عن مدعين فدراليين قولهم إن عددًا ممن هاجموا مبنى الكابيتول كانوا يعتزمون القبض على أعضاء بالكونغرس وقتلهم.

وكان انصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب، قد اقتحموا مبنى الكابيتول الأسبوع الماضي، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص بينهم شرطي.

ومن المقرر أن يتم تنصيب بايدن بعد خمسة أيام في ظل تدابير أمنية مشددة، وبمشاركة أعداد محدودة من الجمهور، بسبب وباء كورونا والتدابير الأمنية المتخذة عقب اقتحام مبنى الكونغرس يوم 6 يناير/ كانون الثاني الجاري.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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