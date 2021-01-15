“مجلس النواب المصري أفضل من الكونغرس الأمريكي”.. برلماني بحزب النور يشعل الجدل

قال النائب المصري أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن مجلس النواب المصري أفضل من الكونغرس الأمريكي وديمقراطيته المزعومة، وفق تعبيره.

وقارن خليل بين الكونغرس الأمريكي ومجلس النواب المصري وذلك خلال الجلسة الأولى لانعقاد البرلمان المصري عقب الانتخابات البرلمانية.

وعقب أداء نواب البرلمان، القسم علق نائب حزب النور (ذو مرجعية دينية) قائلا “ما تم في البرلمان اليوم يعكس أن مجلس النواب المصري أفضل من الكونغرس الأمريكي وديمقراطيته المزعومة”.

وشدد خليل على أن مجلس النواب المصري هو الأفضل، حسبما نقلت عنه وسائل إعلام مصرية.

وشهدت مصر انتخابات برلمانية في ديسمبر/كانون الثاني 2020، وشارك فيها ما يقرب من 10 ملايين ناخب من إجمالي 32 مليون ممن لهم حق التصويت.

وخلى البرلمان من تمثيل للأحزاب المعارضة التي شكلت عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

حزب النور: "مجلس النواب المصري أفضل من الكونجرس وديمقراطيته المزعومة". حزب النور مخلص للأسس والمبادئ التي تم إنشاؤه لأجلها، وهي: التطبيل والتذلل لكل من أرتدى البدلة العسكرية !! — نحو الحرية (@hureyaksa) January 15, 2021

ويواجه البرلمان المصري انتقادات واسعة لتجاهله العديد من القضايا والملفات وفي مقدمتها ملف حقوق الإنسان في مصر.

وانتقد ناشطون تصريحات النائب البرلماني، مطالبين إياه بمناقشة ملفات حقوق الإنسان والوضع الاقتصادي المتدهور ومحاكمة الرئاسة على إهدار المال العام في بناء القصور والمشروعات التي لا عائد منها على المواطن البسيط.

وتأسس حزب النور، عقب ثورة يناير كذراع سياسي للدعوة السلفية بالإسكندرية، وشارك في أول برلمان عقب الثورة وذلك بعد التحالف مع جماعة الإخوان المسلمين.

وسرعان ما تبدل الموقف بعد دعم حزب النور خطوة الجيش بالانقلاب على أول رئيس مصري منتخب في 3 يوليو/ 2013.

ويعد الحزب ذو المرجعية الإسلامية الأوحد الذي لم يصدر قرارًا بحله.