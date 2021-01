“المستشار الموثوق” وداعم المهاجرين.. تعرف على “عمر الغبرا” أول وزير بكندا سوري الأصل

أصبح عمر الغبرا أول وزير كندي من أصل سوري بعد أن عيّنه رئيس الوزراء جاستن ترودو وزيرا للنقل يوم الثلاثاء الماضي.

وعُين الغبرا، البالغ من العمر 51 عاما، في إطار تعديل وزاري قام به ترودو، وشمل وزراء الخارجية والنقل والابتكار.

ولد وزير النقل الكندي الجديد عام 1969 في مدينة الخُبر بالسعودية لأبوين سوريين، وقضى فترة طفولته وشبابه متنقلا بين السعودية وسوريا، حيث نال شهادة بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة دمشق، قبل أن يواصل دراسته في كندا التي حصل على جنسيها، وحصل فيها على شهادة ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة يورك.

بدأ الغبرا مشواره السياسي بالانتساب إلى الحزب الليبرالي الذي يتزعمه تودرو، وفي عام 2006، انتخب لأول مرة نائبًا في البرلمان الكندي، ثم أعيد انتخابه نائبًا في عام 2015 عن مدينة ميسيساغا بمقاطعة أونتاريو.

تقلد مناصب عديدة، أبرزها السكرتير البرلماني لوزير الخارجية للشؤون القنصلية، كما عمل في وزارة تنويع التجارة الدولية، قبل أن يصبح سكرتير رئيس الوزراء لشؤون تجديد الخدمات العامة.

Parliamentary Secretary @OmarAlghabra becomes Minister of Transport. With an engineering background and a history of advocating for public transit in the GTA, I know Omar will do an outstanding job in this new role.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 12, 2021