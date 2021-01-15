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“المستشار الموثوق” وداعم المهاجرين.. تعرف على “عمر الغبرا” أول وزير بكندا سوري الأصل

وزير النقل الكندي من أصل سوري عمر الغبرا (وزارة النقل الكندية)
وزير النقل الكندي من أصل سوري عمر الغبرا (وزارة النقل الكندية)
15/1/2021-|آخر تحديث: 15/1/202104:28 PM (مكة المكرمة)

أصبح عمر الغبرا أول وزير كندي من أصل سوري بعد أن عيّنه رئيس الوزراء جاستن ترودو وزيرا للنقل يوم الثلاثاء الماضي.

وعُين الغبرا، البالغ من العمر 51 عاما، في إطار تعديل وزاري قام به ترودو، وشمل وزراء الخارجية والنقل والابتكار.

ولد وزير النقل الكندي الجديد عام 1969 في مدينة الخُبر بالسعودية لأبوين سوريين، وقضى فترة طفولته وشبابه متنقلا بين السعودية وسوريا، حيث نال شهادة بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة دمشق، قبل أن يواصل دراسته في كندا التي حصل على جنسيها، وحصل فيها على شهادة ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة يورك.

بدأ الغبرا مشواره السياسي بالانتساب إلى الحزب الليبرالي الذي يتزعمه تودرو، وفي عام 2006، انتخب لأول مرة نائبًا في البرلمان الكندي، ثم أعيد انتخابه نائبًا في عام 2015 عن مدينة ميسيساغا بمقاطعة أونتاريو.

تقلد مناصب عديدة، أبرزها السكرتير البرلماني لوزير الخارجية للشؤون القنصلية، كما عمل في وزارة تنويع التجارة الدولية، قبل أن يصبح سكرتير رئيس الوزراء لشؤون تجديد الخدمات العامة.

عُرف بين الأوساط المقربة منه بلقب “المستشار الموثوق” لرئيس الوزراء الكندي جاستن تودرو، وأعيد انتخابه للبرلمان مرة أخرى في 2019.

عمل الغبرا على دعم مبادرات تساعد المهاجرين الجدد على الاندماج، وركّز على قضايا حقوق الإنسان والحريات المدنية وإصلاح قوانين الهجرة.

ويتولى الغبرا وزارة النقل في وقت يلزم فيه اتخاذ قرارات عاجلة بشأن خطة إنقاذ محتملة لشركات الطيران الكندية المتعثرة، ومتى سيسمح لطائرة بوينغ 737 ماكس بالتحليق مرة أخرى في المجال الجوي الكندي بعد حادثتي تحطم في الخارج.

وقال مكتب رئيس الوزراء الكندي إن السيد الغبرا “يجلب خبرة واسعة إلى طاولة مجلس الوزراء” ، مشيرًا إلى عمله السابق في قطاعي المنظمات غير الحكومية والطاقة وخلفيته في الهندسة والأعمال.

ونشر الوزير -السوري الأصل- تغريدة على تويتر تعهد فيها بالعمل على تطوير قطاع النقل.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع أجنبية

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