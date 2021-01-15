الأولى من نوعها.. محادثات بين إسرائيل وخمس دول عربية بشأن النفط والغاز

كشف “حساب إسرائيل تتكلم بالعربية” الناطق بلسان الحكومة الإسرائيلية، عن اجتماع افتراضي جرى بين إسرائيل ومصر والسودان والمغرب والإمارات والبحرين بمجال الطاقة واصفا المحادثات “بالأولى من نوعها”.

وقال الحساب إن وزراء الطاقة من إسرائيل ومصر والإمارات والمغرب والسودان والبحرين أجروا اتصالا مرئيا “حول التعاون في شؤون النفط والغاز والطاقة المتجددة والبحث والتطوير”.

وأضاف أن “الوزراء بحثوا كيف يمكن للعلاقات الدبلوماسية بين دولهم أن تُحدث ثورة على صعيد الأمن القومي والرخاء الاقتصادي وتُضيف إلى فحوى اتفاقات السلام بوسائل من بينها استثمارات البحث والتطوير بقطاع الطاقة وإقامة البنية التحتية والتكنولوجيا”.

وكان وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، أعلن أنه شارك في لقاء مع نظرائه من 5 دول عربية، إلى جانب الولايات المتحدة.

وكتب شتاينتس في وقت متأخر ليل الخميس/الجمعة، قائلا “شاركت الليلة بمؤتمر غير مسبوق حضره وزراء الطاقة من المغرب والسودان ومصر والإمارات والبحرين والولايات المتحدة”.

وأضاف “تعد هذه خطوة تاريخية، ودفعة لقطاع الطاقة لتعزيز التعاون مع الدول العربية أيضا في الطاقة المتجددة، بمجالات البحث والتطوير وإمكانية ربط شبكات الكهرباء في المستقبل القريب”.

השתתפתי הערב בוועידה חסרת תקדים בהשתתפות שרי האנרגיה של מרוקו, סודן, מצרים, איחוד האמירויות, בחריין וארה"ב. זהו ציון דרך היסטורי, ומינוף של תחום האנרגיה לקידום שת"פ עם מדינות ערב גם באנרגיות מתחדשות, בתחומי מחקר ופיתוח ובאפשרות לחיבור רשתות החשמל בעתיד הקרוב. 🇮🇱🇪🇬🇲🇦🇧🇭🇸🇩🇦🇪🇺🇸 pic.twitter.com/N6pQz76vQc — Yuval Steinitz יובל שטייניץ (@steinitz_yuval) January 14, 2021

ولم يصدر على الفور تعليق عن أي من الدول العربية الخمس حول هذا الاجتماع.

وشهد عام 2020 إعلان كل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، بينما يقول الرباط إنها قامت فقط بـ “استئناف العلاقات مع تل أبيب”.

وترتبط كل من مصر والأردن باتفاقيتي سلام مع إسرائيل منذ 1979 و1994 على الترتيب.

وقوبلت موجة التطبيع الأخيرة برفض شعبي عربي واسع، واعتبره الرافضون خيانة للقضية الفلسطينية، خاصة في ظل استمرار احتلال إسرائيل لأراضٍ عربية.