أوكلاند سيتي ينسحب من كأس العالم للأندية في قطر.. ما السبب؟

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الجمعة، انسحاب فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي من المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية، المقررة في قطر خلال فبراير/ شباط المقبل.

ويأتي انسحاب الفريق على خلفية قيود صارمة تفرضها نيوزيلندا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19).

وذكر موقع الفيفا أن النادي أبلغه بعدم إمكانية المشاركة “في ظل وباء كوفيد-19 وإجرءات الحجر الصحي المتعلقة به، التي تطبقها السلطات في نيوزيلندا”.

وأضاف: “رغم التواصل المنتظم للفيفا مع النادي واتحاد الكرة النيوزيلندي واتحاد أوقيانوسيا في الأيام الماضية، تجاوزت متطلبات السلطات النيوزيلندية فيما يتعلق بإجراءات العزل والحجر الصحي، اختصاصات الفيفا، ومن ثم لم يكن من الممكن التوصل إلى حل”.

FIFA has today been informed by @AucklandCity_FC that, in light of the COVID-19 pandemic and related quarantine measures required by the New Zealand authorities, the club will be unable to participate in next month's FIFA Club World Cup 👉 https://t.co/VMH1V0BM8R pic.twitter.com/Wt9utzViCk — FIFA.com (@FIFAcom) January 15, 2021

وكان من المفترض أن يمثل أوكلاند سيتي قارة أوقيانوسيا في مونديال الأندية، الذي يشارك فيه أبطال القارات إلى جانب ممثل البلد صاحب الضيافة.

وكان من المفترض أن يلتقي أوكلاند سيتي بفريق الدحيل بطل قطر، في افتتاح البطولة المقررة بين يومي الأول و11 من فبراير/ شباط المقبل.

وبانسحاب الفريق النيوزيلندي، يتأهل الدحيل بذلك إلى دور الثمانية مباشرة، وستبدأ البطولة بذلك في الرابع من فبراير/ شباط.

وتضم قائمة الفرق المشاركة في مونديال الأندية، بايرن ميونخ الألماني بطل أوربا، والأهلي المصري بطل أفريقيا، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي بطل آسيا، وتيجريس أونال المكسيكي بطل الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي)، وسيتحدد بطل كأس الليبرتادوريس عبر المباراة النهائية المقررة بين سانتوس وبالميراس البرازيليين في 30 يناير/ كانون ثانٍ الجاري.

Qatar’s representative @DuhailSC participate in the FIFA Club World Cup in the second round after the withdrawal of Auckland City pic.twitter.com/ul1kxX4jPN — Qatar Stars League (@QSL_EN) January 15, 2021

ويبدأ بايرن ميونخ وكذلك بطل أمريكا الجنوبية مشوارهما في مونديال الأندية اعتبارا من الدور قبل النهائي.

وتجرى قرعة البطولة، الثلاثاء المقبل، وقد تعهد الفيفا بمعايير صحية ووقائية صارمة.

وذكر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم إن “الفيفا والسلطات القطرية سيطبقان بروتوكولا طبيا وأمنيا شاملا يوفر الضمانات اللازمة لحماية صحة وسلامة جميع المعنيين بالبطولة”.