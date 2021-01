أوكلاند سيتي ينسحب من كأس العالم للأندية في قطر.. ما السبب؟

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الجمعة، انسحاب فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي من المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية، المقررة في قطر خلال فبراير/ شباط المقبل.

ويأتي انسحاب الفريق على خلفية قيود صارمة تفرضها نيوزيلندا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19).

وذكر موقع الفيفا أن النادي أبلغه بعدم إمكانية المشاركة “في ظل وباء كوفيد-19 وإجرءات الحجر الصحي المتعلقة به، التي تطبقها السلطات في نيوزيلندا”.

وأضاف: “رغم التواصل المنتظم للفيفا مع النادي واتحاد الكرة النيوزيلندي واتحاد أوقيانوسيا في الأيام الماضية، تجاوزت متطلبات السلطات النيوزيلندية فيما يتعلق بإجراءات العزل والحجر الصحي، اختصاصات الفيفا، ومن ثم لم يكن من الممكن التوصل إلى حل”.

FIFA has today been informed by @AucklandCity_FC that, in light of the COVID-19 pandemic and related quarantine measures required by the New Zealand authorities, the club will be unable to participate in next month's FIFA Club World Cup

— FIFA.com (@FIFAcom) January 15, 2021