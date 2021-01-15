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أوكلاند سيتي ينسحب من كأس العالم للأندية في قطر.. ما السبب؟

فيروس كورونا يحرم أوكلاند سيتي من المشاركة في بطولة العالم للأندية (غيتي)
فيروس كورونا يحرم أوكلاند سيتي من المشاركة في بطولة العالم للأندية (غيتي)
15/1/2021-|آخر تحديث: 15/1/202109:40 PM (مكة المكرمة)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الجمعة، انسحاب فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي من المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية، المقررة في قطر خلال فبراير/ شباط المقبل.

ويأتي انسحاب الفريق على خلفية قيود صارمة تفرضها نيوزيلندا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19).

وذكر موقع الفيفا أن النادي أبلغه بعدم إمكانية المشاركة “في ظل وباء كوفيد-19 وإجرءات الحجر الصحي المتعلقة به، التي تطبقها السلطات في نيوزيلندا”.

وأضاف: “رغم التواصل المنتظم للفيفا مع النادي واتحاد الكرة النيوزيلندي واتحاد أوقيانوسيا في الأيام الماضية، تجاوزت متطلبات السلطات النيوزيلندية فيما يتعلق بإجراءات العزل والحجر الصحي، اختصاصات الفيفا، ومن ثم لم يكن من الممكن التوصل إلى حل”.

وكان من المفترض أن يمثل أوكلاند سيتي قارة أوقيانوسيا في مونديال الأندية، الذي يشارك فيه  أبطال القارات إلى جانب ممثل البلد صاحب الضيافة.

وكان من المفترض أن يلتقي أوكلاند سيتي بفريق الدحيل بطل قطر، في افتتاح البطولة المقررة بين يومي الأول و11 من فبراير/ شباط المقبل.

 

 

وبانسحاب الفريق النيوزيلندي، يتأهل الدحيل بذلك إلى دور الثمانية مباشرة، وستبدأ البطولة بذلك في الرابع من فبراير/ شباط.

وتضم قائمة الفرق المشاركة في مونديال الأندية، بايرن ميونخ الألماني بطل أوربا، والأهلي المصري بطل أفريقيا، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي بطل آسيا، وتيجريس أونال المكسيكي بطل الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي)، وسيتحدد بطل كأس الليبرتادوريس عبر المباراة النهائية المقررة بين سانتوس وبالميراس البرازيليين في 30 يناير/ كانون ثانٍ الجاري.

 

ويبدأ بايرن ميونخ وكذلك بطل أمريكا الجنوبية مشوارهما في مونديال الأندية اعتبارا من الدور قبل النهائي.

وتجرى قرعة البطولة، الثلاثاء المقبل، وقد تعهد الفيفا بمعايير صحية ووقائية صارمة.

وذكر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم إن “الفيفا والسلطات القطرية سيطبقان بروتوكولا طبيا وأمنيا شاملا يوفر الضمانات اللازمة لحماية صحة وسلامة جميع المعنيين بالبطولة”.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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