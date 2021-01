تقارير: موال لترمب خطط لاستهداف نائب مسلم في الكونغرس الأمريكي

كشفت صحف محلية أمريكية، عن قائمة استهداف لعدد من نواب الكونغرس، من بينهم النائب الأمريكي المسلم أندريه كارسن.

وأشارت إلى أن المتهم الذي احتجزته شرطة العاصمة واشنطن، الثلاثاء، بعد أن عثرت على شاحنته، وفيها قنابل ومتفجرات أثناء الهجوم على مبني الكابيتول، كانت لديه مخططات إضافية تتعلق بعدد من نواب البرلمان من بينهم النائب الأمريكي المسلم، أندريه كارسن.

وألقت الشرطة القبض على أحد أنصارالرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ويدعى لوني كوفمان (70 عاما)، بتهم مختلفة بعد أن عثرت على أسلحة ومجموعة من الأجهزة المتفجرة في شاحنته، بما في ذلك 11 زجاجة مولوتوف.

I'm very concerned that I was on a target list in last week's terrorist attack.

For years, I have warned the public about the serious threats to national security by white nationalist domestic terrorists.

There is no doubt they endanger our democracy and must be dealt with.

— André Carson (@RepAndreCarson) January 12, 2021