مصر: وفاة صاحب فيديو “الأكسجين خلص” بعد تكذيب وزارة الصحة للمقطع

توفي صاحب مقطع فيديو نقص الأكسجين من داخل إحدى المستشفيات المصرية، الذي انتشر على نطاق واسع أخيرا، وذلك بعد تكذيب مسؤول بوزارة الصحة المصرية لما قاله في مقطع فيديو أيضا.

ولفظ محمد القصاص، المعلم بالتربية والتعليم، أنفاسه الأخيرة أمس الأربعاء بمستشفى كفر الدوار، المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا، عقب نقله إليه من مستشفى صدر دمنهور، بحسب وسائل إعلام مصرية.

وكان القصاص قال في بث مباشر من داخل مستشفى صدر دمنهور منذ أسبوع “الأكسجين ناقص علينا، الأكسجين يا ناس، الناس بتموت، الأكسجين بيروح علينا”.

واستطرد “يا ناس، يا سيادة الوزيرة، يا وكيل وزارة الصحة، الناس بتموت يا اخواننا، انجدينا يا سيادة الوزيرة الأكسجين خلص، بنموت يا ناس”.

وبعدها نشرت الصفحة الرسمية لمديرية الصحة بالبحيرة فيديو كذب فيه وكيل الوزارة ما قاله القصاص، وقال إن الأكسجين متوفر في المستشفى، وأن هذا المريض ينشر الأكاذيب ويهدف إلى إثارة الرأي العام.

وعلى مدار الأسابيع الأخيرة تنتشر استغاثات المصريين على مواقع التواصل من نقص الأكسجين بالمستشفيات، ما تسبب في فقد العشرات من مرضى كورونا حياتهم في عدد منها.

وسجلت وزارة الصحة المصرية الأربعاء 996 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و58 وفاة مقارنة بـ 970 إصابة و55 وفاة الثلاثاء.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء هو 152719 حالة من ضمنهم 120312 حالة تم شفاؤها، و8362 حالة وفاة”.

غير أن وزيرة الصحة هالة زايد قالت الأسبوع الماضي إن “الإصابات المسجلة لفيروس كورونا هي عُشْر الأعداد الحقيقية بجميع أنحاء العالم وليس في مصر فقط”.