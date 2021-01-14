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ما حقيقة استجواب البرلمان التركي لوزير الخارجية بشأن استغلال جنسي لسوريات؟

وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو (غيتي)
وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو (غيتي)
13/1/2021-|آخر تحديث: 14/1/202101:21 PM (مكة المكرمة)

نشرت مواقع إخبارية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا عن تحقيق البرلمان التركي مع وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، مستندة إلى تقرير نشره موقع قناة “سكاي نيوز عربية”، التي تبث من أبو ظبي.

وزعمت تلك الحسابات والمواقع أن البرلمان التركي يحقق مع تشاووش​​​​​​​ أوغلو، بشأن اختطاف ونقل نساء كرديات في سوريا إلى ليبيا لاستغلالهن جنسيًا.

وعنونت القناة الإماراتية تقريرها بما يفيد أن البرلمان التركي يحقق مع وزير الخارجية، وأن “ضحايا الاستعباد الجنسي يحرجن تركيا”.

وفي تفاصيل التقرير، قالت القناة إن تركيا شهدت تحركات برلمانية للتحقيق بشأن ما نشره موقع “سكاي نيوز عربية”، بتاريخ 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، من شهادات، أدلت بها كرديات فارات من مدينة عفرين، وتعرضن للاغتصاب وبيعهن سبايا لمليشيات مسلحة نقلتهن إلى ليبيا.

ونقلًا عن موقع القناة الإماراتية، تداول التقرير عددًا من الحسابات على منصتي فيسبوك وتويتر معظمها حسابات ليبية ومصرية، نشرت الادعاء ذاته بأن البرلمان التركي يحقق مع وزير الخارجية حول نقل مئات النساء الكرديات إلى ليبيا لاستغلالهن جنسيًّا.

في حين، قال فريق “مرصد تفنيد الأكاذيب” التابع لوكالة الأناضول للأنباء إن هذا الخبر استند على تساؤلات طرحتها إحدى عضوات البرلمان التركي دون أن يكون هناك أي تحقيق مع وزير الخارجية، وأن القناة الإماراتية تعمّدت لغايات وصفها المرصد بـ”المعروفة” -على حد تعبيره- لإخراج الخبر عن سياقه.

وكانت النائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، تولاي حاتم أوغلولاري، نشرت على حسابها الشخصي تغريدة قالت فيها “سألنا وزير الخارجية، مولود تشاووش​​​​​​​ أوغلو، عن الادعاء بأن عددًا كبيرًا من النساء الكرديات في عفرين، وخاصة الفتيات القُصّر، المحتجزات في سجون المليشيات في عفرين، يجري العمل على إرسالهن إلى ليبيا”.

 

وتابع المرصد “إذن، كان مجرد سؤال من النائبة أوغلولاري موجه إلى وزير الخارجية حول ما قالت في تغريدتها إنه ادعاء، ومن ثم فإنه غير مؤكد”.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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