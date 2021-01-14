المصري تامر حبيب يثير الجدل برسالة إلى “ملك الموت”.. والافتاء ترد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة للكاتب والسيناريست المصري تامر حبيب، يطالب فيها “ملك الموت” بالحصول على “أجازة” لمدة أسبوع.

وكتب حبيب، الثلاثاء، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: “يا استاذ عزرائيل، ممكن بس يومين أو حتي يوم واحد أجازة في الأسبوع.. عشان كده على أخر يناير مش هلاقي حد أعزي فيه.. ده لو حضرتك ماشرفتنيش بالزيارة.”

وذلك في إشارة إلي وفاة عدد من أصدقائه الفنانين، كان أخرهم الفنان الراحل هادي الجيار، والكاتب وحيد حامد.

ولاقت رسالة تامر حالة من الاستهجان والهجوم الشديد من بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية التعبيرات التي استخدمها “حبيب” في رسالته، وطالبه البعض بحذف رسالته.

وانتقد بعض المتفاعلين مع الرسالة استخدام الكاتب المصري لبعض المسميات غير الدقيقة من الناحية الشرعية.

ووصف البعض رسالته بالجهل، لما فيها من مخالفة للمعتقدات الدينية، بينما حملت بعض الانتقادات تصحيحا للمعلومات المغلوطة في الرسالة. بحسب منتقديه

رسالة من تامر حبيب لملك الموت😐🙄 استغفرك ربي واتوب اليك

لساني سكت مش عارفة اعلق .. pic.twitter.com/Wteepis2Ys — تمر (@t25619m11292) January 13, 2021

إلا أن السيناريست المصري لم يتراجع عن رسالته، بل قام بصحيح الأخطاء الإملائية بها فقط، وعقب على حملة الانتقادات التي طالته بالقول “محدش بيرد على الكلب لما بيهوهو ..مع الإعتذارللكلاب” .

تداول الرسالة بشكل واسع دفع، دار الإفتاء المصرية ،بالرد عليها وقالت عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك : ” انتبهوا يا سادة إنهم الملائكة الكرام.. مَلَكُ الموت واحدٌ من الملائكة الكرام الذين (لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ).”

وعن دور ملك الموت قالت المؤسسة الدينية المصرية :”أوْكل الله تعالى إليه مهمة قبض الأرواح بمراده تعالى في الوقت الذي قدَّرهُ وعلى الحال التي كتبها؛ فهو عبدٌ لله خاضعٌ لسلطانه مطيعٌ لأمره كسائر الملائكة الكرام في الامتثال والتَّوَجُه والإذعان، قال تعالى: (وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ).

وأشارت؛ إلى أن عقيدة المؤمن في الموت أنه حق، وأن الله كتبه على كل مخلوق؛ قال تعالى: (كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ). وعقيدة المؤمن أنَّ نفسًا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوفي رزقها، قال صلى الله عليه وسلم: “(نَفَثَ رُوحُ الْقُدُسِ فِي رُوعِي أَنَّ نَفْسًا لَنْ تَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى تَسْتَكْمِلَ أَجَلَهَا وَتَسْتَوْعِبَ رِزْقَهَا، فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، وَلَا يَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ)”

وأوضحت، أنه ” لا شك أن العقلاء يدركون ما للملائكة من مكانةٍ عند الله وعند المؤمنين؛ ولذا فإن العقل والنقل لا يقبلان بحالٍ النيل منهم، ولا حتى مجرد تداول سيرتهم الذكية وأسمائهم الشريفة بغير الصورة اللائقة وفي غير السياق المناسب.”

وتابعت: ” إننا نُدرك ما قد يصيب الإنسان عندما يفقد عزيزًا من الاضطراب وفقد التوازن؛ وندرك كذلك عِظَمَ الفاجعة التي طالت الكثيرين هذه الأيام؛ لكن السلوى والأمان في العودة إلى الله تعالى والتعلق بأستار رحمته وسعة فضله والثقة في أن الراحة والسعادة الحقيقية إنما هي فيما أعده تعالى لعباده المؤمنين الصابرين من نعيم مقيم”.

وتشهد مصر ارتفاعا في حالة الإصابة بفيروس كوورنا، حيث بلغ إجمالي الإصابات، الأربعاء، إلى 152719 حالة من ضمنهم 120312 حالة تم شفاؤها، و 8362 حالة وفاة.بحسب وزارة الصحة المصرية

بينما ذكرت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، في وقت سابق أن الأعداد المعلنة لا تعكس الحقيقة على الأرض بنسبة 100 في المئة بالفعل، مؤكدة أن هذا يحدث في جميع دول العالم.

وفقد الوسط الفني العديد من الفنانين بسبب الإصابة بفيروس كورونا ومنهم رجاء الجداوي، وفايق عزب، هادي الجيار.