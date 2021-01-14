البث الحي
الأخبار

عقب المصالحة ..منتخب كرة اليد القطري يصل مصر للمشاركة في كأس العالم

وصول منتخب قطر لكرة اليد للمشاركة بكأس العالم في مصر (مواقع التواصل)
وصول منتخب قطر لكرة اليد للمشاركة بكأس العالم في مصر (مواقع التواصل)
14/1/2021-|آخر تحديث: 14/1/202104:47 PM (مكة المكرمة)

وصلت صباح، اليوم الخميس، بعثة المنتخب القطري لكرة اليد إلي مطار برج العرب، على متن طائرة خاصة، وذلك استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر.

وتقام بطولة كأس العام لكرة اليد في الفترة من 13-31 يناير/ كانون الثاني الجاري في مصر بمشاركة 32 منتخبا عالميا.

ووصلت طائرة المنتخب من (الدوحة -الإسكندرية) مباشرة عقب إعلان الحكومة المصرية الثلاثاء، عن فتح المجال الجوي مع قطر بعد حصار دام قرابة الأربع سنوات.

وتضم بعثة المنتخب القطري 33 عضوا ، ويرأس البعثة رئيس الاتحاد القطري لكرة اليد أحمد الشعبي، وتضم عضو مجلس الإدارة خليفة تيسير، ومدير الفريق يوسف الحيل والمدير الإداري للفريق يوسف المعلم، بجانب المدرب الإسباني فاليرو ريفيرا والطاقم الفني بالإضافة إلى 23 لاعباً من الدوحة.

وتخضع حاليا بعثة المنتخب لإجراءات الفحص الطبي من داخل المطار على أن يغادر الفريق إلى مقر إقامته في الإسكندرية عقب إجراء الاختبار الطبي لفيروس كورونا.

وتشهد منطقة وصول بعثات المنتخبات المشاركة في البطولة احتياطات أمنية وطبية مكثفة في ظل ظروف إقامة البطولة في ذلك الوباء العالمي.

ومن جانبه أعلن اتحاد كرة اليد القطري عبر حسابه على “تويتر”، عن وصوله بعثته إلي مصر، ومن المقرر أن يلعب المنتخب القطري أولى مباراته غدا الجمعة أمام منتخب أنجولا.

ويلعب المنتخب القطري ضمن فرق المجموعة الثالثة التي تضم أنغولا واليابان وكرواتيا، ويواجه الفريق أنغولا يوم الجمعة، واليابان يوم الأحد، وكرواتيا يوم الثلاثاء المقبل.

 

وانطلقت، أمس الأربعاء، بطولة كأس العالم لكرة اليد في مصر وسط إجراءات احترازية غير مسبوقة للحفاظ على الفرق المشاركة في المونديال في ظل تفشي فيروس كورونا.
وبدأ الحفل الافتتاحي للبطولة بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي أعلن انطلاق البطولة في نسختها السابعة والعشرين.

وتلعب مباريات كأس العالم لليد دون حضور جماهيري، بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

حول هذه القصة

مصر تستأنف الرحلات الجوية المباشرة مع قطر

نقلت صحيفة الأهرام المصرية عن رئيس سلطة الطيران المدني أن مصر رفعت رسميا اليوم الثلاثاء الحظر الذي فرضته على رحلات شركات الطيران القطرية إلى مصر وفتحت المجال الجوي.

12/1/2021

من برنامج: المسائية

استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين قطر ومصر

قال رئيس سلطة الطيران المدني المصري، إن القاهرة بدأت في رفع حظر الطيران وفتح أجوائها أمام شركة الخطوط الجوية القطرية، وأكد أن القرار يشمل الرحلات الجوية القطرية وتبادل تشغيل الرحلات بين سلطتي الطيران.

المزيد من الأخبار

جنرال موتورز تطور سيارة “كاديلاك” قادرة على الطيران (فيديو)

تعمل السيارة بمحرك كهربائي بقوة 90 كيلووات يقوم بتشغيل 4 مراوح للإقلاع والهبوط (موافع التواصل)

حريق هائل في مخيم للروهينغيا يشرد مئات اللاجئين (فيديو)

(الجزيرة)

كنافة على السيخ.. لمسة جديدة لحلوى قديمة في الأردن (فيديو)

(الجزيرة)

رئيس الوزراء العراقي يعتذر هاتفيًا لمدير مدرسة (فيديو)

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال المكالمة الهاتفية مع مدير المدرسة (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

“ماذا يفعل هناك”؟ صور لدحلان في إثيوبيا بجوار آبي أحمد تثير جدلا واسعا

دحلان بجوار رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (مواقع التواصل)

سجال حاد بين عثمان الخميس ووسيم يوسف حول “البيت الإبراهيمي” (فيديو)

(مواقع التواصل)

بعد صمت دام أسبوعا.. بيان نادر لكبار قادة الجيش الأمريكي بشأن اقتحام الكونغرس

رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي (رويترز)

ما حقيقة استجواب البرلمان التركي لوزير الخارجية بشأن استغلال جنسي لسوريات؟

وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو (غيتي)