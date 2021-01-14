عقب المصالحة ..منتخب كرة اليد القطري يصل مصر للمشاركة في كأس العالم

وصلت صباح، اليوم الخميس، بعثة المنتخب القطري لكرة اليد إلي مطار برج العرب، على متن طائرة خاصة، وذلك استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر.

وتقام بطولة كأس العام لكرة اليد في الفترة من 13-31 يناير/ كانون الثاني الجاري في مصر بمشاركة 32 منتخبا عالميا.

ووصلت طائرة المنتخب من (الدوحة -الإسكندرية) مباشرة عقب إعلان الحكومة المصرية الثلاثاء، عن فتح المجال الجوي مع قطر بعد حصار دام قرابة الأربع سنوات.

وتضم بعثة المنتخب القطري 33 عضوا ، ويرأس البعثة رئيس الاتحاد القطري لكرة اليد أحمد الشعبي، وتضم عضو مجلس الإدارة خليفة تيسير، ومدير الفريق يوسف الحيل والمدير الإداري للفريق يوسف المعلم، بجانب المدرب الإسباني فاليرو ريفيرا والطاقم الفني بالإضافة إلى 23 لاعباً من الدوحة.

وتخضع حاليا بعثة المنتخب لإجراءات الفحص الطبي من داخل المطار على أن يغادر الفريق إلى مقر إقامته في الإسكندرية عقب إجراء الاختبار الطبي لفيروس كورونا.

وتشهد منطقة وصول بعثات المنتخبات المشاركة في البطولة احتياطات أمنية وطبية مكثفة في ظل ظروف إقامة البطولة في ذلك الوباء العالمي.

ومن جانبه أعلن اتحاد كرة اليد القطري عبر حسابه على “تويتر”، عن وصوله بعثته إلي مصر، ومن المقرر أن يلعب المنتخب القطري أولى مباراته غدا الجمعة أمام منتخب أنجولا.

ويلعب المنتخب القطري ضمن فرق المجموعة الثالثة التي تضم أنغولا واليابان وكرواتيا، ويواجه الفريق أنغولا يوم الجمعة، واليابان يوم الأحد، وكرواتيا يوم الثلاثاء المقبل.

وانطلقت، أمس الأربعاء، بطولة كأس العالم لكرة اليد في مصر وسط إجراءات احترازية غير مسبوقة للحفاظ على الفرق المشاركة في المونديال في ظل تفشي فيروس كورونا.

وبدأ الحفل الافتتاحي للبطولة بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي أعلن انطلاق البطولة في نسختها السابعة والعشرين.

وتلعب مباريات كأس العالم لليد دون حضور جماهيري، بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.