عزلة إلكترونية .. “سنابتشات” تغلق حساب ترمب نهائيا

أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي “سنابتشات”، أمس الأربعاء، إغلاقها حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب “بصورة نهائية”.

يأتي ذلك القرار بعدما أعلنت الأسبوع الماضي عن تعليق حساب ترمب، لأجل غير مسمّى إثر اقتحام أنصاره لمبني الكابيتول.

وقالت سنابتشات: “حرصا على السلامة العامة، وفي ضوء محاولاته الرامية لنشر معلومات مضلّلة وخطاب كراهية والتحريض على العنف، وهي انتهاكات واضحة لقواعدنا، قرّرنا إغلاق حسابه نهائياً.”

وجاءت قرارات سنابتشات ضمن سلسلة من القرارات التي اتخذها مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية إجراءات غير مسبوقة ضدّ الملياردير الجمهوري منذ اقتحم حشد من أنصاره مبنى الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني الجاري.

وفي سياق متصل اعتبر مؤسّس “تويتر” ورئيسه جاك دورسي، أن قرار الموقع حظر ترمب كان “الخيار الصحيح” .

إلا أنه اعتبر في الوقت ذاته أن ذلك يشكّل “إخفاقًا” ويرسي “سابقة خطرة” بشأن مقدار السلطات التي تتمتّع بها كبريات شركات الإنترنت.

I do not celebrate or feel pride in our having to ban @realDonaldTrump from Twitter, or how we got here. After a clear warning we’d take this action, we made a decision with the best information we had based on threats to physical safety both on and off Twitter. Was this correct?

— jack (@jack) January 14, 2021