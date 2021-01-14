دراسة بريطانية: الإصابة بفيروس كورونا تمنح قدرا من المناعة 5 أشهر على الأقل

توصلت دراسة بريطانية أجريت على عاملين في مجال الرعاية الصحية إلى أن من أصيبوا بكوفيد-19 يتمتعون على الأرجح بمناعة من المرض لمدة خمسة أشهر على الأقل، لكن هناك أدلة على أن من يحملون أجساما مضادة ربما يحملون الفيروس وينشرونه.

وأظهرت النتائج الأولية التي توصل إليها العلماء في هيئة الصحة العامة في إنجلترا، أنه من النادر أن يصاب بالفيروس حاملو الأجسام المضادة نتيجة عدوى سابقة، إذ حدثت الإصابة الثانية لدى 44 فقط من بين 6 آلاف و614 شخصا أصيبوا بالفيروس وشملتهم الدراسة.

We’ve published the first results of our SIREN study looking at reinfection rates of #COVID19. We regularly tested over 20,000 healthcare workers for COVID-19 infection & antibodies to see if people who’ve had the virus before are likely to get it again.https://t.co/VMFBV7skwF — Public Health England (@PHE_uk) January 14, 2021

عرضة للإصابة مرة أخرى

لكن الخبراء حذروا من أن النتائج تعني أن الذين أصيبوا بالمرض في الموجة الأولى من الجائحة في الشهور الأولى من عام الماضي 2020 قد يكونون الآن عرضة للإصابة به مرة أخرى.

كما حذر الخبراء من أن من يتمتعون “بالمناعة الطبيعية” المكتسبة نتيجة الإصابة بالعدوى ربما يحملون الفيروس في الأنف والحلق وبالتالي يمكنهم نشر العدوى.

وقالت سوزان هوبكنز كبيرة المستشارين الطبيين في هيئة الصحة العامة في إنجلترا التي شاركت في قيادة فريق الدراسة “نعرف الآن إن معظم من أصيبوا بالفيروس وطوروا أجساما مضادة يتمتعون بالحماية من الإصابة مرة أخرى، لكنها ليست حماية مطلقة ولا نعرف حتى الآن مدة هذه الحماية”.

This means that, even if you’ve already had #COVID19, it’s still essential that you follow the national restrictions, wash your hands, wear a mask where appropriate and keep your distance. Our Senior Medical Adviser, Prof Susan Hopkins, explains: pic.twitter.com/brCwZ2ZVJr — Public Health England (@PHE_uk) January 14, 2021

وجاء في بيان بشأن الدراسة أن نتائجها لا تتناول الأجسام المضادة أو الاستجابات المناعية الأخرى للقاحات كوفيد-19 الجاري طرحها الآن أو فاعلية اللقاحات.

وقال البيان إنه سيتم بحث مسألة الاستجابة للقاحات في وقت لاحق هذا العام.

وتشمل الدراسة عشرات الآلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية في بريطانيا الذين خضعوا لفحوص منتظمة منذ يونيو/حزيران، للكشف عمّا إذا كانوا أصيبوا بالفيروس من جديد وكذلك ما إذا كانوا يحملون أجساما مضادة.

دفن أحد ضحايا فيروس كورونا- ضواحي لندن (رويترز)

كورونا في بريطانيا

ووصل إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى 3 ملايين و22 ألف حالة إصابة حتى الساعة 0730 من صباح اليوم الخميس بتوقيت لندن، بحسب ما أظهرته بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ.

ووفقا للبيانات، بلغ إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في البلاد إلى 84 ألف و910 حالة وفاة، وأشارت البيانات إلى أكثر من مليون و719 ألف حالة نشطة حاليا.