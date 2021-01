دراسة بريطانية: الإصابة بفيروس كورونا تمنح قدرا من المناعة 5 أشهر على الأقل

توصلت دراسة بريطانية أجريت على عاملين في مجال الرعاية الصحية إلى أن من أصيبوا بكوفيد-19 يتمتعون على الأرجح بمناعة من المرض لمدة خمسة أشهر على الأقل، لكن هناك أدلة على أن من يحملون أجساما مضادة ربما يحملون الفيروس وينشرونه.

وأظهرت النتائج الأولية التي توصل إليها العلماء في هيئة الصحة العامة في إنجلترا، أنه من النادر أن يصاب بالفيروس حاملو الأجسام المضادة نتيجة عدوى سابقة، إذ حدثت الإصابة الثانية لدى 44 فقط من بين 6 آلاف و614 شخصا أصيبوا بالفيروس وشملتهم الدراسة.

We’ve published the first results of our SIREN study looking at reinfection rates of #COVID19.

We regularly tested over 20,000 healthcare workers for COVID-19 infection & antibodies to see if people who’ve had the virus before are likely to get it again.https://t.co/VMFBV7skwF

