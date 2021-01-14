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تركيا تبدأ تطعيم كوادرها الطبية بلقاح كورونافاك الصيني ضد كورونا

أحد العاملين الصحيين يأخذ صورة شخصية أثناء تلقيه اللقاح اليوم في مستشفى بأنقرة (الأناضول)
أحد العاملين الصحيين يأخذ صورة شخصية أثناء تلقيه اللقاح اليوم في مستشفى بأنقرة (الأناضول)
14/1/2021-|آخر تحديث: 14/1/202102:22 PM (مكة المكرمة)

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة بدء تطعيم العاملين بالقطاع الصحي بلقاح “كورونافاك” الصيني المضاد لفيروس كورونا اعتبارا من اليوم الخميس.

وقال وزير الصحة التركي إن اختبارات السلامة المتعلقة باللقاح انتهت.

وأضاف ” سيبدأ تطعيم جميع العاملين في القطاع الصحي في تركيا، وسلّمت اللقاحات إلى مخازن الصحة العامة في ولاياتنا الـ81″.

وأضاف “سيتمكن مواطنونا من متابعة مسار برنامج التطعيم مباشرةً عبر موقع الوزارة الإلكتروني”، مؤكدا أن تنفيذ برنامج التطعيم بشفافية عالية يمثل أولوية قصوى.

ومضى قائلا “أريد أن يتأكد الجميع من التوزيع العادل للقاح، ومن القيام بالتطعيم وفق الأولوية التي حددتها اللجنة العلمية لا غير”.

وتابع “سيتم إخطار الذين سيتلقون اللقاح عندما يحين دورهم، وسيتم تطعيمهم عن طريق موعد محدد”.

وأشار الوزير التركي أن تلقي مسؤولي الدولة جرعات اللقاح يمثل حافزا للمواطنين.

وختم بالقول “إدراكا منا بأهمية هذا اليوم لصحة وسلامة الجميع، أطلب منكم دعم برنامج التطعيم”.

وعقب المؤتمر الصحفي، تلقى قوجة أول جرعة من لقاح “كورونافاك” في مستشفى “شهير” الحكومي بأنقرة.

ويوم الأربعاء، أعلنت مؤسسة الأدوية والأجهزة الطبية التابعة لوزارة الصحة التركية، موافقتها على “الاستخدام الطارئ” للقاح “كورونافاك” الصيني عقب تقييم المعطيات العلمية حوله، وبعد اكتمال التحاليل المتعلقة به في مختبراتها استغرقت 14 يوما.

وسبق أن أعلنت تركيا عزمها شراء 75 مليون جرعة من لقاحين واعدين لوباء كورونا، من الصين وألمانيا، خلال فصل الشتاء، بينما تواصل جهودها لتطوير لقاح محلي.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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