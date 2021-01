بعد التصديق لعزله ..ترمب يدعو لتجاوز انفعالات اللحظة

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأربعاء شعبه إلى ما أسماه “تجاوز انفعالات اللحظة”.

وقال ترمب إنه شعر “بصدمة وحزن عميق بالمصيبة التي وقعت في الكابيتول الأسبوع الماضي، متعهدا بمحاسبة كل الضالعين في عملية الاقتحام.”

وفي محاولة لتفادي المٌحاكمة بالتحريض على أحداث اقتحام الكونغرس، أدان ترمب مرة أخرى عملية الاقتحام قائلا “أريد أن أكون واضحا جدا، إنني أدين بشكل غير قابل للتفسيرات العنف الذي شهدناه الأسبوع الماضي.”

وقال ترمب: ” لا مكان على الإطلاق لأعمال العنف والتخريب في بلادنا، كما لا مكان لها في حركتنا، جعل أمريكا عظيمة من جديد يعني الدفاع عن هيمنة القانون.”

جاء ذلك في كلمة مصورة نشرت على الحساب الرسمي للبيت الأبيض، على ”تويتر”، أمس الأربعاء، وذلك بعد ساعات قليلة من تصديق الكونغرس على إجراءات عزله، وأقرّ لائحة اتهامه.

وبات ترمب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، يُحال إلى مجلس الشيوخ مرتين لمحاكمته بقصد عزله، بعدما وجّه إليه تهمة “التحريض على التمرّد”، على خلفية اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول

وتابع ترمب قائلا “عصابات العنف تتحدى كل ما أؤمن به أنا، وكل ما تدافع عنه حركتنا، ليس من الممكن أن يقوم أي من الأنصار الحقيقيين لي بدعم العنف السياسي، أو إبداء عدم الاحترام بحق أجهزة الأمن أو العلم الأمريكي”.

وأضاف: “شهدنا عنفا سياسيا خرج عن نطاق السيطرة، شهدنا كثيرا جدا من الاضطرابات والعصابات وأعمال الترهيب والتدمير، لابد أن يتوقف هذا، إن كنتم من اليمينيين أو اليساريين، الديمقراطيين أو الجمهوريين.”

وشدد على أن ” الولايات المتحدة دولة قانون، ومن تورطوا في هجمات الأسبوع الماضي سيحالون للعدالة فلا مبرر للعنف أبدا”.

وأشار لوجود مخطط لإجراء مظاهرات خلال الأيام القريبة في واشنطن وفي أنحاء مختلفة من البلاد، مضيفًا “المخابرات الأمريكية أبلغتني بالتهديدات المحتملة.. وأصدرت توجيهات للوكالات الفدرالية باستخدام كل الموارد اللازمة لضمان نقل السلطة”.

واستطرد ترمب قائلا “ننقل آلاف أفراد الحرس الوطني إلى واشنطن لتأمين المدينة وضمان انتقال السلطة بشكل آمن ودون وقوع أي حوادث”.

وتأتي رسالة ترمب، وسط أجواء من التوتر الأمني في البلاد على خلفية أحداث اقتحام الكونغرس يوم 6 يناير/كانون الثاني، التي أثارت موجة غضب تجاه الرئيس الحالي وأدت إلى إطلاق الديمقراطيين في مجلس النواب عملية لعزله.

وفي وقت سابق الأربعاء، صوت مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، لصالح الموافقة على مساءلة ترمب بغرض عزل ترمب.

President Trump has proven he is a clear and present danger to our American democracy. He must be impeached and removed from office. pic.twitter.com/5WvQIDG4eK

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) January 13, 2021