منها تركيا ولبنان.. السعودية تحذر من السفر إلى 12 دولة

حذرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، المواطنين السعوديين من السفر إلى 12 دولة، وذلك اعتبارا من 31 مارس/ آذار المقبل، وذلك إما بسبب تفشي فيروس كورونا، أو في ظل عدم الاستقرار في عدد من الدول.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن “وزارة الداخلية حذّرت المواطنين من السفر إلى عدد من الدول دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية حرصا من الدولة على سلامة وأمن المواطنين (السعوديين) الراغبين في السفر، وذلك عند حلول موعد السماح بالسفر في 31 مارس/ آذار المقبل وفي ظل الظروف الأمنية وحالات عدم الاستقرار السائدة في عدد من الدول واستمرار تفشي جائحة كورونا المستجد وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس”.

وأوضحت الداخلية “أن من هذه الدول ليبيا وسوريا ولبنان واليمن وإيران وتركيا وأرمينيا والصومال والكونغو الديمقراطية وأفغانستان وفنزويلا وروسيا البيضاء”، معلنة أن منع السفر أيضا سيكون إلى “أي دول أخرى لم يتم بعد السيطرة على الجائحة فيها أو ثبت انتشار السلالة المتحورة من الفيروس فيها”.

كما دعت الوزارة المواطنين الموجودين أو الذين قد يوجدون في هذه الدول مستقبلا إلى المبادرة بالتسجيل بشكل عاجل لدى سفارات المملكة هناك.

وأهابت الوزارة بالمواطنين الراغبين في السفر للدول المسموح بها بتوخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي يسودها عدم الاستقرار أو تشهد انتشارا للفيروس واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أيا كانت وجهتهم.

تحذر الوزارة من السفر إلى عدد من الدول دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، في ظل الظروف الأمنية وحالات عدم الاستقرار السائدة في عدد من الدول، واستمرار تفشي جائحة كورونا المستجد (كوفيد – ١٩)، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس. pic.twitter.com/JUMNCqMO9b — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) January 13, 2021

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، عن تسجيلها 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل المجموع الكلي لعد الإصابات المسجلة في البلاد إلى مستوى 364 ألف إصابة، بينها 1954 حالة نشطة و307 حالات حرجة.

وشهد مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية خلال الأسابيع الأخيرة انخفاضا كبيرا، لكنه ارتفع بشكل طفيف خلال الأيام الخمسة الماضية.

وأعلنت الوزارة عن 4 وفيات جديدة ناجمة عن الفيروس، لتصل بذلك حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية إلى 6304 متوفين.

وحتى مساء الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 92 مليونا و468 ألفا، توفى منهم أكثر من مليون و979 ألفا، وتعافى ما يزيد على 66 مليونا و87 ألفا، وفق موقع “ورلدميتر”.