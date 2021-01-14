“الله معك مع السلامة”.. عائلة أسير فلسطيني تودعه لحظة اعتقاله (فيديو)

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، حملة اعتقالات واسعة في مناطق عدة من الضفة الغربية، طالت 27 فلسطينيًا، أكبر تلك المداهمات في قرية المغير (شرق رام الله).

وودعت عائلة فلسطينية -من بلدة المغير- نجلها الشاب عباس عبد الهادي أبو عليا خلال اعتقاله من منزله، فجر الخميس.

ووثّق مقطع مصوّر كلمات العائلة لابنها لحظة اعتقاله، إذ ودعوه بقولهم “الله معك يا عباس”، ورددت النساء بالمنزل مرارًا “مع السلامة.. مع السلامة”.

وشنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة في مناطق عدة من الضفة الغربية، طالت 27 فلسطينيًا، أكبر تلك المداهمات في قرية المغير (شرق محافظة رام الله)، طالت 16 مواطنًا، فضلًا عن البيرة وكفر مالك.

وأفادت مصادر محلية “للجزيرة مباشر” أن من بين المعتقلين من المغير: أيمن أبو عليا (والد الشهيد الطفل علي) ونجله بسام، ومحمد ثائر أبو عليا، وشادي بلال نعسان، وحمد الله جلال نعسان، وعباس عبد الهادي أبو عليا، ومعتصم مفيد أبو عليا، وقصي مصطفى أبو عليا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال كل من: رائد غازي نعسان، عدي نجيب نعسان، محمد عبد الله نعسان، نعسان فراس نعسان، مجاهد غازي نعسان، علي طارق الحاج محمد، معاذ رسمي أبو عليا، أيوب رسمي أبو عليا.

وقد استُشهد الطفل علي أيمن نصر أبو عليا (13 عامًا)، الشهر الماضي، في قرية المغير، متأثرًا بجروح رصاص الاحتلال الحي في بطنه.

إستشهاد الطفل "علي أيمن أبو عليا" الذي أصيب ظهر اليوم في بلدة المغير برصاص الاحتلال الحي في بطنه ..#فلسطين pic.twitter.com/jDMWQfkD0C — حسن فاخوري || #المصافحة_اعتراف (@FakhouryHasan) December 4, 2020

وفي السياق، مددت محكمة عسكرية إسرائيلية، الخميس، اعتقال الفلسطيني سعيد عرمة (51 عامًا)، والذي اشتهر مؤخرًا بمقاومته الاحتلال بالمقلاع.

وقال محمد، نجل عرمة، من قرية دير جرير (شرق رام الله)، إن المحكمة العسكرية في سجن عوفر، مددت اعتقال والده حتى منتصف فبراير/شباط المقبل.

وصدرت لائحة اتهام بحق عرمة، تتضمن رشق جنود الاحتلال والمستوطنين بالحجارة، وتعد هذه المرة الثانية التي يُمدّد فيها اعتقال “شيخ المقلاع”، منذ اعتقاله الجمعة الماضية، بعد تمديد أول في 10 يناير/كانون الثاني الجاري.

وفي 8 يناير، اعتقل الجيش الإسرائيلي من قرية دير جرير، الفلسطيني سعيد عرمة، الذي اشتهر بمواجهة قوات الاحتلال بالمقلاع، مرتديًا الزي الفلسطيني التقليدي.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 4400 فلسطيني، بينهم 40 سيدة، و170 طفلا، ونحو 380 معتقلًا إداريًا (دون تهمة)، وفق بيانات فلسطينية رسمية.