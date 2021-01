الرئاسة “ليست للنساء” رئيس الفلبين ناصحا ابنته بعدم الترشح

نصح الرئيس الفلبيني” رودريجو دوتيرتي” ابنته بعدم الترشح في انتخابات 2022، لخلافته في المنصب، قائلا إن الرئاسة “ليست للنساء”.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن خطاب للرئيس الفلبيني عبر التليفزيون الرسمي، اليوم الخميس، قوله إن عمدة مدينة دافاو، سارة دوتيرتي، “ليست مرشحة” في الانتخابات المقبلة.

وقال الرئيس خلال افتتاح طريق سريع في العاصمة مانيلا “أشفق عليها.. سوف تمر بما مررت به”.

