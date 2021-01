مجلس النواب الأمريكي يصوت للمرة الثانية لمساءلة ترمب

أصبح الرئيس الأمريكي المنتهية ولاياته دونالد ترمب، أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يحال أمام مجلس النواب مرتين، لمساءلته بقصد عزله، بعدما وجّه إليه مجلس النواب الأربعاء تهمة “التحريض على التمرّد”.

وقبل أسبوع من مغادرة الملياردير الجمهوري البيت الأبيض، صوّت النواب بأغلبية 232 صوتاً مقابل 191 لصالح توجيه الاتّهام إلى الرئيس الذي لن تبدأ محاكمته في مجلس الشيوخ قبل انتهاء ولايته في 20 يناير/كانون الثاني الجاري.

صوّت جميع النواب الديموقراطيين و10 نواب جمهوريين لمصلحة قرار العزل، حيث انضم عشرة من الجمهوريين إلى الديمقراطيين في المجلس لاتهامه بالتحريض في أعمال العنف عند مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي.

لكن يبدو من المستبعد أن تؤدي المساءلة السريعة إلى عزل ترمب قبل انتهاء فترته التي استمرت أربع سنوات وتنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن يوم 20 يناير/ كانون الثاني.

ورفض ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ دعوات الديمقراطيين لمحاكمة سريعة لترمب.

وقال ماكونيل إنه ما من سبيل للانتهاء من المحاكمة قبل أن يغادر الرئيس المنصب.

