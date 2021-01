لانتهاكه القواعد.. يوتيوب يلحق بفيسبوك وتويتر ويحذف فيديو لترمب ويعلق قناته

علق موقع يوتيوب التابع لشركة غوغل، أمس الثلاثاء موقتا، قناة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب، وحذف تسجيل فيديو له بدعوى انتهاكه قواعد الموقع التي تمنع التحريض على العنف.

وبهذا القرار يلحق موقع يوتيوب بكل من فيسبوك وتويتر اللذين علقا أيضا حسابات الرئيس الأمريكي لأسباب متطابقة.

وقال يوتيوب؛ في بيان إنه “في ضوء المخاوف من الاحتمالات المستمرة لوقوع أعمال عنف، حذفنا محتوى جديدا تم تحميله على قناة دونالد ترمب لانتهاكه سياساتنا”.

(2/4) Over the last month, we’ve removed thousands of videos which spread misinformation claiming widespread voter fraud changed the result of the 2020 election, including several videos President Trump posted to his channel.

— YouTube Creators (@YouTubeCreators) January 7, 2021