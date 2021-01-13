لانتهاكه القواعد.. يوتيوب يلحق بفيسبوك وتويتر ويحذف فيديو لترمب ويعلق قناته

علق موقع يوتيوب التابع لشركة غوغل، أمس الثلاثاء موقتا، قناة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب، وحذف تسجيل فيديو له بدعوى انتهاكه قواعد الموقع التي تمنع التحريض على العنف.

وبهذا القرار يلحق موقع يوتيوب بكل من فيسبوك وتويتر اللذين علقا أيضا حسابات الرئيس الأمريكي لأسباب متطابقة.

وقال يوتيوب؛ في بيان إنه “في ضوء المخاوف من الاحتمالات المستمرة لوقوع أعمال عنف، حذفنا محتوى جديدا تم تحميله على قناة دونالد ترمب لانتهاكه سياساتنا”.

(2/4) Over the last month, we’ve removed thousands of videos which spread misinformation claiming widespread voter fraud changed the result of the 2020 election, including several videos President Trump posted to his channel. — YouTube Creators (@YouTubeCreators) January 7, 2021

وأضاف البيان أن القناة الآن “ممنوعة موقتًا من تحميل محتوى جديد لمدة سبعة أيام”.

وأكدت منصة تشارك الفيديوهات، أنها ستقوم “بتعطيل التعليقات لأجل غير مسمى” على قناة ترمب لمخاوف متعلقة بالسلامة.

وحذر يوتيوب في السابع من يناير/كانون الثاني من نشر فيديوهات مخادعة أو تدعو إلى العنف، وأنه سيواجه بالعنف.

وأشار حينها في رسالة مطولة عبر حسابه، أنه قام بحذف آلاف الفيديوهات، التي ألمحت إلي وقوع تزوير في الانتخابات الأمريكية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بما في ذلك مقاطع مصورة للرئيس دونالد ترمب.

(2/4) Over the last month, we’ve removed thousands of videos which spread misinformation claiming widespread voter fraud changed the result of the 2020 election, including several videos President Trump posted to his channel. — YouTube Creators (@YouTubeCreators) January 7, 2021

وكان موقع فيسبوك قد علق حسابي ترمب على منصته ومنصة إنستغرام عقب قيام حشد من مناصريه باقتحام مبنى الكابيتول ما عطّل موقتًا جلسة المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وفي الإعلان عن التعليق الأسبوع الماضي قال رئيس فيسبوك مارك زوكربيرغ، إن ترمب يستخدم المنصة للتحريض على العنف معبرًا عن القلق إزاء مواصلته القيام بذلك.

وذهب موقع تويتر أبعد من ذلك بإغلاق حساب ترمب وحرمانه من منصته المفضلة. وقبل ذلك، عمدت المنصة إلى وضع إشارات تحذير على تغريداته المشككة بنتائج الانتخابات.

وحذفت الشركة أيضًا أكثر من 70 ألفا من الحسابات المرتبطة بحركة (كيو أنون) المؤيدة لنظرية المؤامرة التي تعتبر دونالد ترمب بطلا، كما علقت خدمات أخرى مثل سنابتشات وتويتش حسابات الرئيس.

ويتابع 2,77 مليون مشترك حساب الرئيس على يوتيوب. وتتضمن الصفحة الرئيسية لقناة الرئيس فيديو يعود إلى شهر، لترمب مشككا بعملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني، وحصل الفيديو على 5,8 مليون مشاهدة.

والثلاثاء دعت مجموعة ناشطين موقع يوتيوب، للانضمام إلى منصات أخرى في وقف حسابات ترامب، مهددة بحملة لمقاطعة الإعلانات.