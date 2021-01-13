البث الحي
الأخبار

لانتهاكه القواعد.. يوتيوب يلحق بفيسبوك وتويتر ويحذف فيديو لترمب ويعلق قناته

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (صحف)
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (صحف)
13/1/2021-|آخر تحديث: 13/1/202103:14 PM (مكة المكرمة)

علق موقع يوتيوب التابع لشركة غوغل، أمس الثلاثاء موقتا، قناة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب، وحذف تسجيل فيديو له بدعوى انتهاكه قواعد الموقع التي تمنع التحريض على العنف.

وبهذا القرار يلحق موقع يوتيوب بكل من فيسبوك وتويتر اللذين علقا أيضا حسابات الرئيس الأمريكي لأسباب متطابقة.

وقال يوتيوب؛ في بيان إنه “في ضوء المخاوف من  الاحتمالات المستمرة لوقوع  أعمال عنف، حذفنا محتوى جديدا تم تحميله على قناة دونالد ترمب لانتهاكه سياساتنا”.

وأضاف البيان أن القناة الآن “ممنوعة موقتًا من تحميل محتوى جديد لمدة سبعة أيام”.

وأكدت منصة تشارك الفيديوهات، أنها ستقوم “بتعطيل التعليقات لأجل غير مسمى” على قناة ترمب لمخاوف متعلقة بالسلامة.

وحذر يوتيوب في السابع من يناير/كانون الثاني من نشر فيديوهات مخادعة أو تدعو إلى العنف، وأنه سيواجه بالعنف.

وأشار حينها في رسالة مطولة عبر حسابه، أنه قام بحذف آلاف الفيديوهات، التي ألمحت إلي وقوع تزوير في الانتخابات الأمريكية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بما في ذلك مقاطع مصورة للرئيس دونالد ترمب.

وكان موقع فيسبوك قد علق حسابي ترمب على منصته ومنصة إنستغرام عقب قيام حشد من مناصريه باقتحام مبنى الكابيتول ما عطّل موقتًا جلسة المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وفي الإعلان عن التعليق الأسبوع الماضي قال رئيس فيسبوك مارك زوكربيرغ، إن ترمب يستخدم المنصة للتحريض على العنف معبرًا عن القلق إزاء مواصلته القيام بذلك.

 

وذهب موقع تويتر أبعد من ذلك بإغلاق حساب ترمب وحرمانه من منصته المفضلة. وقبل ذلك، عمدت المنصة إلى وضع إشارات تحذير على تغريداته المشككة بنتائج الانتخابات.

وحذفت الشركة أيضًا أكثر من 70 ألفا من الحسابات المرتبطة بحركة (كيو أنون) المؤيدة لنظرية المؤامرة التي تعتبر دونالد ترمب بطلا، كما علقت خدمات أخرى مثل سنابتشات وتويتش حسابات الرئيس.

ويتابع 2,77 مليون مشترك حساب الرئيس على يوتيوب. وتتضمن الصفحة الرئيسية لقناة الرئيس فيديو يعود إلى شهر، لترمب مشككا بعملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني، وحصل الفيديو على 5,8 مليون مشاهدة.

والثلاثاء دعت مجموعة ناشطين موقع يوتيوب، للانضمام إلى منصات أخرى في وقف حسابات ترامب، مهددة بحملة لمقاطعة الإعلانات.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

حول هذه القصة

توابع اقتحام الكونغرس.. قرار جديد من فيسبوك وإنستغرام بشأن حسابي ترمب

قال الرئيس التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربيرغ، إن الشركة ستمدد الحظر المفروض على حسابي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على فيسبوك وإنستغرام خلال الأسبوعين المقبلين على الأقل لحين اكتمال عملية انتقال السلطة.

7/1/2021
المزيد من الأخبار

عواقب وخيمة ويزيد التوتر الحدودي.. السودان يدين اختراق طائرة إثيوبية مجاله الجوي

قوات من الجيش السوداني (الأناضول)

نواب أمريكيون يكشفون سر فرارهم من “الغرفة الآمنة” أثناء اقتحام الكونغرس

رفض نواب جمهوريون ارتداء الكمامات داخل الغرفة الآمنة بالكونغرس (مواقع التواصل)

بعد العثور على قنابل وعبوات بنزين قرب الكونغرس.. “نصير ترمب” يواجه 17 اتهاما

اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب الكونغرس (رويترز)

مشهد غير مألوف.. أسد يخرج من أحد الإعلانات ويثير ذعر المارة (فيديو)

أسد يخرج من إعلان ويثير الذعر (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

بالعناق والبكاء.. سوزان نجم الدين تلتقي بأبنائها بعد حرمان 5 سنوات (فيديو)

بعد صمت دام أسبوعا.. بيان نادر لكبار قادة الجيش الأمريكي بشأن اقتحام الكونغرس

رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي (رويترز)

رحلة إلى تل أبيب.. لغز طيار تونسي أعلن تجميد طيران الإمارات لنشاطه

إماراتيون يروجون لزيارة تل أبيب بعد التطبيع (مواقع التواصل)

وفيات قياسية بأمريكا وتحذير من نفاد لقاحات كورونا واتهامات لبيل غيتس باختلاق الجائحة

بيل غيتس مؤسس مجموعة "مايكروسوفت" (غيتي)