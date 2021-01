واتساب تحاول طمأنة مستخدميها بشأن خصوصية البيانات.. ماذا قالت؟

حاولت خدمة واتساب للمراسلة، طمأنة مستخدميها الذين أثار قلقَهم إعلانُها الأسبوع الماضي قواعد جديدة تتيح لها تَشارُك مزيد من البيانات مع الشبكة الأم “فيسبوك”، مما أدى إلى هلع ونزوح كثيف إلى التطبيقين المنافسَين، سيغنال وتلغرام.

وكتبت واتساب ضمن زاوية “الأمان والخصوصية” على موقعها الإلكتروني “نظراً إلى الشائعات التي تدور في شأن هذه التحديثات، نود الإجابة عن بعض الأسئلة الشائعة التي وردتنا”.

وأضافت “نود التأكيد على أن التحديث الذي طرأ على السياسة لا يؤثر إطلاقًا في خصوصية الرسائل التي تتبادلها مع أصدقائك أو عائلتك”.

وكانت واتساب طلبت، الخميس الماضي، من مستخدميها البالغ عددهم نحو مليارين في كل أنحاء العالم الموافقة على شروط استخدام جديدة تتيح لها تشارك مزيد من البيانات مع فيسبوك المالكة للتطبيق، على أن يُمنع المستخدمون الذين يرفضون الموافقة على الشروط الجديدة من استعمال حساباتهم اعتبارا من الثامن من فبراير/ شباط.

We want to address some rumors and be 100% clear we continue to protect your private messages with end-to-end encryption. pic.twitter.com/6qDnzQ98MP

— WhatsApp (@WhatsApp) January 12, 2021