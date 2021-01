نواب أمريكيون يكشفون سر فرارهم من “الغرفة الآمنة” أثناء اقتحام الكونغرس

كشف عدد من نواب الكونغرس الأمريكي عن مغادرتهم “الغرفة الآمنة” خلال أحداث اقتحام مبني الكابيتول يوم الأبعاء الماضي.

وعزا النواب سبب هروبهم، إلي أن عددًا من الجمهوريين المؤيدين للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب، رفض ارتداء الكمامات داخل الغرفة الآمنة في الكونغرس.

واعتبر النواب، أن ذلك مثّل تهديد لهم، حال تفشي فيروس كورونا بين النواب.

في سياق متصل، قدم أمس الثلاثاء عدد من الديمقراطين طلبًا لتغريم النواب الرافضين لارتداء الكمامات داخل الكونغرس، وتصل قيمة الغرامة إلى 1000 دولار عن اليوم الواحد.

وأرجعت النائبة الديمقراطية أيانا بريسلي، سبب مغادرتها الغرفة الآمنة مع أعضاء آخرين في الكونغرس خلال عملية اقتحام المبني، إلى تصرف زملائها من النواب والتي وصفتهم بـ “الخونة، المتعصبين للبيض، المناهضين للكمامات”.

The second I realized our "safe room" from the violent white supremacist mob included treasonous, white supremacist, anti masker Members of Congress who incited the mob in the first place, I exited. Furious that more of my colleagues by the day are testing positive.

— Ayanna Pressley (@AyannaPressley) January 12, 2021