نواب أمريكيون يكشفون سر فرارهم من “الغرفة الآمنة” أثناء اقتحام الكونغرس

كشف عدد من نواب الكونغرس الأمريكي عن مغادرتهم “الغرفة الآمنة” خلال أحداث اقتحام مبني الكابيتول يوم الأبعاء الماضي.

وعزا النواب سبب هروبهم، إلي أن عددًا من الجمهوريين المؤيدين للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب، رفض ارتداء الكمامات داخل الغرفة الآمنة في الكونغرس.

واعتبر النواب، أن ذلك مثّل تهديد لهم، حال تفشي فيروس كورونا بين النواب.

Wear a damn mask! pic.twitter.com/rTEvdZiX0q — Rep. Pramila Jayapal (@RepJayapal) January 13, 2021

في سياق متصل، قدم أمس الثلاثاء عدد من الديمقراطين طلبًا لتغريم النواب الرافضين لارتداء الكمامات داخل الكونغرس، وتصل قيمة الغرامة إلى 1000 دولار عن اليوم الواحد.

وأرجعت النائبة الديمقراطية أيانا بريسلي، سبب مغادرتها الغرفة الآمنة مع أعضاء آخرين في الكونغرس خلال عملية اقتحام المبني، إلى تصرف زملائها من النواب والتي وصفتهم بـ “الخونة، المتعصبين للبيض، المناهضين للكمامات”.

The second I realized our "safe room" from the violent white supremacist mob included treasonous, white supremacist, anti masker Members of Congress who incited the mob in the first place, I exited. Furious that more of my colleagues by the day are testing positive. — Ayanna Pressley (@AyannaPressley) January 12, 2021

وكتبت بريسلي، وهي عضوة في فرقة “السكواد”، على تويتر، أنها أدركت أن الغرفة الآمنة تضم بعض أعضاء الكونغرس المؤمنين بتفوق الجنس الأبيض والمناهضين للكمامات، مشيرة إلى أن بعضهم قام بتحريض “الغوغاء” الذين قاموا باقتحام مبني الكابيتول.

كما شجبت النائبة الديمقراطية براميلا جايابال، أداء العديد من المشرعين الجمهوريين بسبب تصرفاتهم أثناء عملية اقتحام الكونغرس.

وقالت في تغريدة لها عبر تويتر “إن العديد منهم رفضوا ارتداء الكمامات في الغرفة الآمنة وسخروا من زملائهم والموظفين، الذين قدموا لهم الكمامات. ونشرت براميلا مقطع مصور يوثق صحة حديثها.

$1,000 MASK FINE: US House Democrats propose rule to penalize colleagues who don't wear masks in the Capitol… $1,000/day pic.twitter.com/O0cBnwj586 — Scott MacFarlane (@MacFarlaneNews) January 12, 2021

وأصدر مكتب النائبة الديمقراطية بيانًا، قالت فيه إن الدكتور بريان موناهان، الطبيب المعالج للكونغرس، قد أخبرهم بأن أولئك الذين تم تأمينهم في تلك الغرفة بالذات قد تعرضوا لخطر الإصابة بفيروس كورونا من أحد أعضاء الكونغرس المصابين بالعدوى في داخلها.

وفي محاولة للحد من تلك الظاهرة، تقدم عدد من النواب الديمقراطي بمشروع قرار يطالب بتغريم النواب الذين لا يرتدون الكمامات داخل مبني الكونغرس، ويشير مشروع القرار إلي أن قيمة الغرامة تصل إلى ألف دولار عن اليوم الواحد.

وتأتي هذه التعليقات وسط توترات عالية في الكونغرس، حيث يسعى أعضاء مجلس النواب من الديمقراطيين لاستصدار قرار لعزل الرئيس دونالد ترمب، بعد تحريضه على التمرد.