نحو مليوني وفاة.. نسخ كورونا المتحورة تنتشر وتهديد الفيروس يتسع

أصبحت السلالة المتحورة لفيروس كورونا المستجد التي تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا منتشرة الآن في 50 بلدا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فيما تم العثور على سلالة مماثلة تم تحديدها في جنوب أفريقيا في 20 بلدا، في حين تعجز عمليات الاغلاق وحملات التلقيح عن احتواء الوباء.

وأشارت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أيضًا إلى أن “نوعًا آخر مثيرًا للقلق” لفيروس كورونا المستجدّ رصد في اليابان قد يؤثر على الاستجابة المناعية ويحتاج إلى مزيد من التحقيق.

وأوضحت المنظمة “كلما زاد انتشار فيروس سارس- كوف-2، زادت فرص تحوّره. المستويات العالية للانتقال تعني أننا يجب أن نتوقع ظهور مزيد من السلالات”.

وتسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة مليون و963 ألف شخص في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2019، بحسب تعداد أجرته وكالة الأنباء الفرنسية استناداً إلى مصادر رسميّة، ظهر اليوم الأربعاء. واقتربت الحصيلة حاليا من المليوني وفاة.

وأصيب بالوباء أكثر من 92 مليون شخص فيما تتكثف الجهود لمحاربته مع إجراءات إغلاق وقيود لا تحظى بشعبية.

ثلاث وفيات في الدقيقة

وسجلت الولايات المتحدة، أكثر دولة تضررا بالوباء في العالم، بواقع 381 ألف وفاة ونحو 23 مليون إصابة، حصيلة قياسية بلغت 4470 وفاة في 24 ساعة، الثلاثاء، مع ثلاث وفيات كل دقيقة.

وتمكنت الصين بشكل كبير من السيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد منذ ظهوره في ووهان عبر إجراءات الإغلاق والفحوصات المكثفة وتتبع المخالطين.

لكن سُجلت في الأسابيع الأخيرة إصابات قليلة ما دفع السلطات إلى فرض تدابير حجر محلية، وقيود فورية على التنقل وإجراء حملة فحوص واسعة شملت عشرات ملايين الأشخاص للكشف عن إصابات.

ويخضع أكثر من 200 مليون شخص حاليا لنوع من تدابير الإغلاق في المناطق الشمالية.

والأربعاء أعلنت حكومة إقليم هيلونغجيانغ (شمال الشرق) البالغ عدد سكانه 37,5 مليون نسمة، “حالة طوارئ” وطلبت من المواطنين عدم مغادرة الإقليم إلا للضرورة القصوى، وإلغاء المؤتمرات والتجمعات.

وعلى الصعيد الوطني سجلت، اليوم الأربعاء، 115 إصابة جديدة وهي الأعلى منذ يوليو/ تموز.

تعجز عمليات الإغلاق وحملات التلقيح عن احتواء الوباء (رويترز)

حصيلة قياسية

وأحصت المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، 1564 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد في عدد قياسي منذ بدء تفشي الوباء، ما يرفع الحصيلة الاجمالية على أراضيها إلى 84 الفا و767 وفاة، بحسب وزارة الصحة.

وبلغ عدد الإصابات التي سجلت في الساعات الـ24 الأخيرة 47 الفا و525 إصابة، لتبلغ الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة بالفيروس ثلاثة ملايين و211 الفا و576 إصابة.

“قد يكون أشد”

وذكرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن العام الثاني لجائحة فيروس كورونا قد يكون أشد من عامها الأول بالنظر إلى مدى انتشار الفيروس، خاصة في نصف الكرة الشمالي، مع تفشي سلالات منه أكثر عدوى.

وقال مايك رايان المسؤول بالمنظمة “العام الثاني من هذه (الجائحة) قد يكون أشد بالنظر إلى بعض آليات الانتقال (للعدوى)”.

وأفادت المنظمة في أحدث بياناتها بشأن الأوبئة والذي أصدرته الليلة الماضية بأنه بعد أسبوعين من تسجيل عدد أقل من الحالات، جرى رصد خمسة ملايين حالة جديدة الأسبوع الماضي.

وقالت ماريا كيركوف الرئيسة الفنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن كوفيد-19 “بعد العطلة في بعض البلدان، سيزداد الوضع سوءا قبل أن يتحسن”.