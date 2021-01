“مرحبا بكم في خروج بريطانيا”.. مصادرة شطيرة سائق على الحدود الهولندية (فيديو)

صادر ضباط جمارك هولنديون شطائر لحم من سائقي شاحنات بريطانيين، على الحدود الهولندية، وقال لهم ضباط الجمارك “مرحبا بكم في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي”، بحسب وسائل إعلام بريطانية.

وأُظهرت لقطات فيديو بثها التلفزيون الهولندي سائقين بريطانيين وقد صودرت وجبات الغداء المعلبة الخاصة بهم، بموجب قواعد خروج بريطانيا الجديدة التي تحظر الاستيراد الشخصي لأي لحوم ومنتجات ألبان.

وفي التسجيل، قال ضابط لسائق شاحنة كان خارج سيارته عند محطة عبّارات (هوك أوف هولاند) أنه نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي “لم يعد مسموحًا لك بإحضار بعض الأطعمة إلى أوربا، مثل اللحوم والفواكه والخضروات والأسماك”.

ويظهر المقطع أحد ضباط الجمارك يتحدث مع سائق الشاحنة الذي طلب منه ترك الخبز، بعد مصادرة اللحم، غير أن الضابط أجابه “لا يمكن.. كل هذه الأشياء ممنوعة” مما جعل السائق ينفجر ضاحكا.

ودخلت القوانين الجديدة الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، حيز التنفيذ في بداية السنة الجديدة 2021، بعد اكتمال الفترة الانتقالية.

وتقول وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية في بريطانيا، إن السائقين التجاريين “لن يكونوا قادرين على إحضار منتجات من أصل حيواني- مثل تلك التي تحتوي على اللحوم أو منتجات الألبان إلى الاتحاد الأوربي”.

ويأتي ذلك في الوقت الذي حذرت فيه شركات النقل من أن تأخيرات الشحن ستتصاعد هذا الأسبوع مع محاولة المزيد من الشركات إرسال شاحنات إلى الخارج.

وقال رود ماكنزي، مدير السياسة والشؤون العامة في جمعية النقل البري إنه “قلق للغاية” من تأثير عمليات الفحص الجمركي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.

