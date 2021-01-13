رحلة إلى تل أبيب.. لغز طيار تونسي أعلن تجميد طيران الإمارات لنشاطه

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة لطيار تونسي يدعى منعم صاحب الطابع، يتهم فيها شركة طيران الإمارات بتجميد نشاطه لرفضه المشاركة في رحلة إلى تل أبيب.

وأشارت وسائل إعلام تونسية إلى أن حساب الطيار التونسي على موقع فيسبوك، تم إغلاقه عقب نشر رسالته بوقت قليل.

وقالت صحيفة “الشارع المغاربي” التونسية، مساء الثلاثاء، إن “منعم صاحب الطابع وهو قائد طائرة تونسي يعمل في شركة طيران الإمارات تم تجميد نشاط قائدته للطائرة بسبب رفضه المشاركة في رحلة إلى تل أبيب”.

وكتب صاحب الطابع في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك الثلاثاء “تم تجميد نشاطي كقائد طائرة في طيران الإمارات بسبب رفضي المشاركة في رحلة إلى تل أبيب.. الله فقط من يرعاني لست نادما”.

كما نقلت الصحيفة عن صاحب الطابع تأكيده إيقافه عن العمل في انتظار مثوله أمام لجنة التأديب.

يشار إلى أن صاحب التدوينة أغلق صفحته بـ “فيسبوك” مباشرة بعد نشر التدوينة. ولم يصدر تصريحات رسميا من شركة الطيران الإماراتي حتي الآن.

ودعا ناشطون تونسيون، وزارة خارجية بلادهم للتحرك والوقوف على مصير الطيار، بعدما تم غلق حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولاقى هذا الخبر انتشار واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتناقلت رسالة الطيار التونسي مع ربطها بمواقف أخرى له قيل إنها كانت ضمن صفحته على فيسبوك (قبل إغلاقها) وفي مقدمة تلك المواقف تضامنه مع القضية الفلسطينية.

نسر من تونس منعم صاحب الطباع #طيار_تونسي يعمل في طيران #الإمارات رفض التوجه إلى #تل_أبيب رفضاً للتطبيع فخسر عمله، لكنه حلقّ كنسر عالياً في سماء الكرامة والعزة، صدقاً يستحق من كل أحرار أمتنا الدعوة له بظهر الغيب..#فلسطين_قضية_الشرفاء✌.. — محمد رضوان العويني (@MohammdRd95) January 13, 2021

وعبر وسم (#طيار_تونسي) قال ناشطون، إن الطيار ضحّى بلقمة عيشه من أجل مبدأ أخلاقي وقضية وطنية وقومية مقدسة هي فلسطين، مشددين على ضرورة التضامن معه وعدم تركه معزولًا ووحيدًا، على حد قولهم

كما قارن بعضهم بينه وبين الفنان المصري محمد رمضان، الذي أثار ضجة الشهر الماضي بعد تغريدة بصورة له مع إسرائيلين في دبي.

طيار تونسي رفض رحلة إلى أرض الصهاينة تم فصله من عملة فى طيران الإمارات

دا شرف لتونس والمسلمين

أما الثانى دا فاشل مطبع خاين وصمة عار لة وللحمير إلى ماشين وراه

فرق بين الثرى والثريا#الثوره_مقاومه pic.twitter.com/vEIZpfrSlx — Malik (@MalikMoferh) January 13, 2021

وفي المقابل، رفض آخرون تصديق تلك الرواية، مؤكدين عدم صحتها لعدم وجود حساب يحمل هذا الإسم عبر موقع التواصل فيسبوك.

وكانت الإمارات أول دولة تعلن التطبيع مع إسرائيل في موجة شملت حتى اليوم البحرين والسودان والمغرب.

مع السلامة هناك الف طيار تونسي مستعدين للسلام و التسامح…العقلية الهمجية لا تنفع الان و يجب القضاء عليها . — Love Morocco (@LoveMorocco5) January 13, 2021