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الأخبار|كوريا الجنوبية

شركة أدوية تؤكد فاعلية علاجها ضد كورونا وتشرح تأثيره على المرضى

شعار شركة الصناعات الدوائية الكورية الجنوبية العملاقة "سيلتريون" (رويترز)
شعار شركة الصناعات الدوائية الكورية الجنوبية العملاقة "سيلتريون" (رويترز)
13/1/2021-|آخر تحديث: 13/1/202109:26 PM (مكة المكرمة)

قالت شركة الصناعات الدوائية الكورية الجنوبية العملاقة “سيلتريون”، اليوم الأربعاء، إن علاجها المرشح لعلاج فيروس كورونا المستجد يقلل من مدة التعافي ويقلل فرص تطور المرض إلى حالة خطيرة.

ووفقا لوكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية فقد قدمت الشركة في وقت سابق طلبا للحصول على تصريح بالتسويق المشروط لعلاجها إلى وزارة سلامة الغذاء والدواء الكورية الجنوبية.

وأشارت الشركة أن علاجها التجريبي “ريكيروناجو” (Rekironaju)، والمعروف أيضًا باسم “CT-P59″، أظهر فعالية علاجية أعلى من العلاجين المنافسين لشركتي “إيلي ليلي” و”ريجينيرون”.

وأجرت الشركة تجاربها على 327 مريضا بالفيروس لتقييم فاعلية العلاج وسلامته. وكان ما يقرب من 60% من المشاركين في الدراسة يعانون من أعراض حادة، من بينها الالتهاب الرئوي.

وقالت الشركة إن العلاج قلل معدل تطور حالات المرضى إلى حالات حرجة تتطلب الرعاية في المستشفى بمقدار 54%.

ومن بين المرضى الذين تبلغ أعمارهم 50 عاما فأكثر، انخفضت نسبة تطور الحالات إلى حالات حادة بمقدار 68%.

كما قالت الشركة إن العلاج قلل مدة التعافي بأكثر من ثلاثة أيام. وأضافت أنه من بين المرضى البالغين من العمر 50 عامًا فأكثر، فقد قلل العلاج وقت التعافي بأكثر من خمسة أو ستة أيام.

وقالت الشركة إنها تخطط لإجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وهي جزء محوري من الدراسة، في أكثر من عشر دول، للحصول على نتائج أكثر شمولًا لسلامة العلاج وفاعليته.

علاج “CT-P59” هو علاج بالأجسام المضادة أحادية النسيلة ضد كوفيد-19 (يونهاب)

وتخطط الشركة أيضًا لتقديم طلب للحصول على تصريح بالاستخدام في حالات الطوارئ إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ولترخيص بالتسويق المشروط إلى وكالة الأدوية الأوربية في الأشهر المقبلة.

يذكر أن العلاج يتم حقنه عبر الوريد لمدة 90 دقيقة.

وتسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة 1,963,557 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2019، حسب تعداد أجرته وكالة الأنباء الفرنسية استناداً إلى مصادر رسميّة، اليوم الأربعاء.

وأصيب أكثر من 91 مليون شخص في العالم بالفيروس منذ ظهور الوباء، تعافى منهم أكثر من 56 مليون مصاب على الأقل.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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