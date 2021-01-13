وفيات قياسية بأمريكا وتحذير من نفاد لقاحات كورونا واتهامات لبيل غيتس باختلاق الجائحة

احتلت، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة قمة مؤشر الوفيات بسبب كورونا، بينما حذّر رئيس بلدية مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو من أنّ مخزون اللقاحات المضادّة لـ (كوفيد-19) قد ينفد بحلول نهاية الأسبوع المقبل.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتجاوز فيه عدد نزلاء المستشفيات الأمريكية بالإصابة بكورونا عند مستواه القياسي، إذ بلغ الثلاثاء، أكثر من 131 ألف مريض، وفقاً لـ “كوفيد تراكينغ برودجكت”.

واحتلت الولايات المتحدة قمة مؤشر الوفيات، بعدما بلغت رقما قياسيا جديدا عقب تجاوز عدد الوفيات إلي 4500، خلال 24 ساعة- بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة (كوفيد-19) عن وفاة 4470 شخصاً وإصابة أكثر من 235 ألفاً آخرين بالفيروس.

ليصل بذلك عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلي 22.8 مليون شخص توفي منهم أكثر من 380 ألفاً.

وفي محاولة للحد من تفشي الفيروس، أعلنت السلطات الأمريكية أن المسافرين الراغبين في التوجه إلى الولايات المتحدة جوًا سيضطرون اعتبارًا من 26 يناير/كانون الثاني الجاري لإبراز نتيجة فحص سلبية لـ (كوفيد-19) للسماح لهم بالصعود الى متن الطائرة.

وسبقت الولايات المتحدة العديد من الدول التي جعلت من النتائج السلبية للتحليل، شرطًا أساسيًا لدخول أراضيها.

اتهام لـ “بيل غيتس”

من ناحية أخرى، إتهمت محكمة في بيرو مليارديرات مثل جورج سوروس وعائلة روكفلر ورجل الأعمال بيل غيتس بإختلاق جائحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وقالت المحكمة في بيان أمس الثلاثاء، “لا يمكن التنبؤ بها” إلا بالنسبة لصانعيها “الذين تعاملوا معها واستمروا في توجيهها بسرية شديدة داخل محيطاتهم وشركاتهم العالمية”.

وأكدت دائرة الاستئناف الجنائية بمقاطعتي تشينشا وبيسكو في منطقة إيكا الجنوبية في بيرو، الثلاثاء، أن الجائحة ذات طبيعة أن جائحة كورونا اختلقتها “النخب الإجرامية على مستوى العالم”.

وشددت على أن الفيروس التاجي “تم تخليقه من قبل النخب الإجرامية التي تهيمن على العالم”.

ويشير القرار القضائي على وجه التحديد إلى المستثمر المالي جورج سوروس، ومؤسس شركة (مايكروسوفت بيل غيتس)، وعائلة الملياردير روكفلر، الذين تتهمهم بـ “إدارة” و”مواصلة توجيه” الفيروس التاجي في “النظام العالمي الجديد”.

وعقب تسريب محتوى القرار القضائي إلى الرأي العام، تم فتح تحقيق تمهيدي مع القضاة الذين وقعوا على الوثيقة بهدف الوقوع على العناصر التي تساعد في التحقق من وجود مخالفات مزعومة ارتكبها القضاة.

وجاء في نص هذه الوثيقة (القرار): “لا يمكن لأي من حكومات العالم، ولا أي شخص طبيعي أو اعتباري، ولا دفاع المدعى عليه، تأكيد أن الوباء له خاصية قابلة التنبؤ، باستثناء ان صانعيه من بين (مؤلفي) النظام العالمي الجديد، مثل بيل غيتس وسوروس وروكفلر وآخرون، يديرونه ويوجهونه في ظروف شديدة السرية من شركاتهم العالمية التي تبني توقعاتها حتى عام 2030”.

سباق اللقاحات قد يضع نهاية لفيروس كورونا المستجد (رويترز)

الإصابات تتزايد في أوربا

وتشير بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، إلى تجاوز عدد الإصابات في سويسرا إلى 487 ألفا و357 إصابة.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد بالإصابة بالفيروس وصل إلى 8470 حالة.

وأعلنت سويسرا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 46 أسبوعا.

كما سجلت بيانات هوبكنز، عدد الإصابات بالفيروس فى إسبانيا بـ 14.2 مليون حالة حتى، اليوم الأربعاء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات بالإصابة بالفيروس في إسبانيا بلغ 52 ألفا و683 حالة، بينما تعافي من مرض (كوفيد-19) الناجم عن الإصابة بكورونا في البلاد 150 ألفا و376 شخصا من المصابين.

وسجلت إسبانيا أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل حوالي 49 أسبوعا.

وفي هولندا بلغت عدد الإصابات إلى 895 ألفا و543، بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات بالإصابة بالفيروس إلى 12 ألفا و664 حالة.

وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 45 أسبوعا.

إغلاقات في هونغ كونغ وطوارئ في طوكيو

من أوربا إلي آسيا حيث تدرس سلطات هونج كونج إغلاق مراكز التسوق، في ضوء الوضع المتذبذب المتعلق بفيروس كورونا .

ونقلت ذلك مجلة “اكونوميك جورنال” في هونغ كونغ، عن وزيرة الغذاء والصحة، صوفيا تشان، اليوم الأربعاء.

وأعلنت هونغ كونغ في الرابع من الشهر الجاري تأجيل موعد إعادة فتح المدارس لأكثر من شهر، وذلك ضمن إجراءات الحكومة للحد من تفشي فيروس كورونا، ومن المتوقع أن يتم تمديد القرار إلى عطلة العام القمري الجديد، التي تبدأ في 12فبراير/شباط المقبل.

من الصين إلي جارتها اليابان التي أعلنت اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1433 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما ذكرته هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية. ليبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس في طوكيو 78 ألفا و 566 حالة.

ويشار إلى أنه من المقرر أن يوسع رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا حالة الطوارئ الصحية بسبب جائحة كورونا لتشمل سبع مقاطعات إضافية، بما في ذلك كيوتو وأوساكا وفوكوكا ، مما يرفع عدد المقاطعات الخاضعة لذلك الإجراء إلى 11 مقاطعة.

وتم إعلان الطوارئ لمدة شهر يوم الخميس بالنسبة لطوكيو وثلاث مقاطعات مجاورة هي تشيبا وكاناجاوا وسيتمان، حيث تكافح المنطقة موجة ثالثة شديدة للجائحة.

مواطن صيني يتلقى لقاحا مضادا لكورونا (ر ويترز)

“دعاية” اللقاحات

في الوقت الذي تسارع في الحكومات الوقت لتحصين الشعوب من الفيروس القاتل، رفضت السلطات الأوكرانية منح التصريح لوزارة الصحة باعتماد اللقاح الروسي “سبوتينك في” المضاد لفيروس كورونا.

وقال وزير الخارجية الأوكراني، ديميتري كوليبا، في تصريحات اليوم الأربعاء ، إنه لا يريد أن تصدر بلاده موافقتها على اللقاح المضاد لـ (كوفيد-19) الذي طورته روسيا والمعروف باسم “سبوتنيك في”، موضحا أنه يفضل انتظار توفر لقاحات أخرى ضد الفيروس.

واتهم كوليبا روسيا بأنها تهتم بالدعاية على حسب صحة الأوكرانيين، وقال إن “الروس يهتمون أكثر بنشر الدعاية”.

كما ذكر أنه لا توجد تقارير طبية قاطعة عن فعالية اللقاح، مشددا على أن بلاده “لن تعتمد اللقاح الروسي، خاصة أنه لم يتم اختباره سريريا بالقدر الكافي”.

جدير بالذكر أن اللقاح الروسي “سبوتنيك في” يعتبر من بين اللقاحات العالمية الستة التي يتم استخدامها في تطعيم المصابين بفيروس كورونا.

في سياق متصل وقعت الفلبين، أمس الثلاثاء اتفاقا مع شركة أسترازينيكا البريطانية، للحصول على ما يصل إلى 20 مليون جرعة إضافية من لقاح فيروس كورونا.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” للأنباء عن كبير مسؤولي اللقاح في الفلبين، كارليتو جالفيز، قوله في إفادة نقلها التليفزيون إن الشركات الخاصة والمسؤولين المحليين يساعدون الحكومة المركزية في تأمين جرعات لقاح أسترازينيكا.

وقال جالفيز إن اللقاحات من شركة فايزر – التي سيتم الحصول عليها من خلال برنامج كوفاكس المدعوم من منظمة الصحة العالمية – ولقاحات شركة سينوفاك بيوتك من المحتمل أن تصل أولا إلى الفلبين.

وتهدف الفلبين، التي تعاني من ثاني أسوأ تفشٍ لفيروس كورونا في جنوب شرق آسيا، لشراء 148 مليون جرعة لقاح لتطعيم أكثر من نصف السكان هذا العام.

الرئيس الإندونيسي يتلقى التطعيم

“إنها لا تؤلم على الإطلاق” هكذا وصف الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو جرعة اللقاح ض فيروس كوورنا التي حقن بها، اليوم الأربعاء.

وتلقى الرئيس أول جرعة من اللقاح في مراسم أقيمت في القصرالرئاسي ثم تلاه ممثلون من الحكومة وموظفي صحة وأفراد من الطوائف الدينية.

وقال جوكو “تهدف التطعيمات إلى كسر سلسلة انتقال فيروس كورونا وحماية صحة الشعب ودعم انتعاش الاقتصاد”.

وسمحت هيئة الأدوية والأغذية في البلاد، يوم الاثنين، بالاستخدام الطارئ للقاح الصيني الذي طورته شركة “سينوفاك بيونتيك”، وتلقت حتى الآن 18 مليون جرعة من اللقاح.

وسجلت إندونيسيا، وهي رابع أكبر دول العالم من حيث عدد السكان حيث يبلغ تعدادها 270 مليون نسمة، أكبر حصيلة من الإصابات بفيروس كورونا في جنوب شرق آسيا بنحو 850 ألف إصابة مؤكدة و24 ألفا و645 وفاة.

بريطانيا سجلت خامس أكبر عدد من وفيات كورونا (رويترز)

الأسرى الفلسطينيون وكورونا

حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأربعاء، من تدهور الحالة الصحية للمعتقل الفلسطيني باسل عجاج (45 عاما) في سجون إسرائيل عقب إصابته بفيروس كورونا.

وقالت الكيلة، في بيان صحفي، إن تراجع الحالة الصحية للمعتقل “تستلزم تدخلاً عاجلاً”.

وجددت الكيلة مطالبتها المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية للتدخل وحماية الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل خصوصاً المرضى منهم، في ظل تفشي فيروس كورونا.

وحثت المجتمع الدولي بالضغط للإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السّن وإلزام إسرائيل بإعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا للأسرى، تحت إشراف لجنة دولية محايدة.

وبحسب البيانات الصادرة عن نادي الأسير الفلسطيني فإن 191 إصابة بفيروس كورونا سُجلت بين صفوف الأسرى في سجون إسرائيل منذ بداية الجائحة.

كما انطلقت في الأردن صباح، اليوم الأربعاء، حملة وطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن مدير الخدمات الطبية الأسبق الدكتور داوود حنانيا كان هو أول شخص يحصل على لقاح كورونا ضمن حملة التطعيم، وكانت المملكة قد استقبلت كميات من لقاحي سينوفارم وفايزر/بيونتيك.