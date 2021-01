قطر ومصر تستأنفان الرحلات الجوية الأسبوع المقبل

أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية وشركة مصر للطيران، الأربعاء، استئناف رحلاتهما من وإلى مصر وقطر بدءا من الإثنين المقبل.

وذكر بيان للخطوط القطرية نشرته على حسابها على “تويتر” أنها “ستبدأ رحلاتها إلى القاهرة (العاصمة) يوم 18 يناير (كانون الثاني الجاري)، وإلى الإسكندرية (شمال) يوم 25 من نفس الشهر”.

#QatarAirways announces it will resume flights to #Egypt, starting with services to #Cairo on 18 January 2021, followed by #Alexandria on 25 January pic.twitter.com/fbEP3WdPf3

— Qatar Airways (@qatarairways) January 13, 2021