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قطر ومصر تستأنفان الرحلات الجوية الأسبوع المقبل

طائرة الخطوط الجوية القطرية (رويترز)
طائرة الخطوط الجوية القطرية (رويترز)
13/1/2021

أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية وشركة مصر للطيران، الأربعاء، استئناف رحلاتهما من وإلى مصر وقطر بدءا من الإثنين المقبل.

وذكر بيان للخطوط القطرية نشرته على حسابها على “تويتر” أنها “ستبدأ رحلاتها إلى القاهرة (العاصمة) يوم 18 يناير (كانون الثاني الجاري)، وإلى الإسكندرية (شمال) يوم 25 من نفس الشهر”.

وأضافت القطرية أنها ستقوم بتسيير رحلة يوميا إلى العاصمة المصرية ورحلتين أسبوعيا إلى مدينة الإسكندرية.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت شركة مصر للطيران تسيير رحلة يومية إلى قطر بدءا من 18 يناير/ كانون الثاني الجاري.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران رشدي زكريا، قوله “نبدأ تشغيل أولى الرحلات الجوية المنتظمة إلى قطر يوم الإثنين المقبل (18 يناير/ كانون الثاني)”.

وأضاف زكريا “سيتم تسيير رحلة يومية من القاهرة إلى الدوحة خلال الفترة الأولى من تشغيل الرحلات المنتظم، على أن تزيد إلى رحلتين يوميا وفق متطلبات الحجز والمسافرين خلال الفترة المقبلة”.

يأتي ذلك غداة إعلان مصر فتح مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية وإعلان مصر للطيران تسيير رحلات من وإلى قطر، بدون تحديد موعد بدء الرحلات.

وتأتي الخطوة بعد أيام قليلة من إعلان السعودية والإمارات والبحرين فتح كافة الحدود البحرية والجوية والبرية مع قطر، عقب قمة مجلس التعاون الخليجي 41 في مدينة العلا بالسعودية في الخامس من يناير/ كانون الثاني الجاري.

وتم التوقيع على بيان قمة العلا الذي أنهى حصارا فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على الدوحة منذ يونيو/ حزيران 2017.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عن استئناف الرحلات الجوية إلى قطر اعتبارا من 11 يناير الجاري، فيما أعلنت أيضا الخطوط الجوية القطرية استئناف رحلاتها إلى السعودية بدأ بالرياض من يوم 11 يناير الحالي.

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