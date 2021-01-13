قطر ومصر تستأنفان الرحلات الجوية الأسبوع المقبل

أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية وشركة مصر للطيران، الأربعاء، استئناف رحلاتهما من وإلى مصر وقطر بدءا من الإثنين المقبل.

وذكر بيان للخطوط القطرية نشرته على حسابها على “تويتر” أنها “ستبدأ رحلاتها إلى القاهرة (العاصمة) يوم 18 يناير (كانون الثاني الجاري)، وإلى الإسكندرية (شمال) يوم 25 من نفس الشهر”.

#QatarAirways announces it will resume flights to #Egypt, starting with services to #Cairo on 18 January 2021, followed by #Alexandria on 25 January pic.twitter.com/fbEP3WdPf3 — Qatar Airways (@qatarairways) January 13, 2021

وأضافت القطرية أنها ستقوم بتسيير رحلة يوميا إلى العاصمة المصرية ورحلتين أسبوعيا إلى مدينة الإسكندرية.

#QatarAirways flights will start with a daily service to #Cairo, and twice weekly flights to #Alexandria. pic.twitter.com/7dE5ps6y14 — Qatar Airways (@qatarairways) January 13, 2021

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت شركة مصر للطيران تسيير رحلة يومية إلى قطر بدءا من 18 يناير/ كانون الثاني الجاري.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران رشدي زكريا، قوله “نبدأ تشغيل أولى الرحلات الجوية المنتظمة إلى قطر يوم الإثنين المقبل (18 يناير/ كانون الثاني)”.

وأضاف زكريا “سيتم تسيير رحلة يومية من القاهرة إلى الدوحة خلال الفترة الأولى من تشغيل الرحلات المنتظم، على أن تزيد إلى رحلتين يوميا وفق متطلبات الحجز والمسافرين خلال الفترة المقبلة”.

يأتي ذلك غداة إعلان مصر فتح مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية وإعلان مصر للطيران تسيير رحلات من وإلى قطر، بدون تحديد موعد بدء الرحلات.

وتأتي الخطوة بعد أيام قليلة من إعلان السعودية والإمارات والبحرين فتح كافة الحدود البحرية والجوية والبرية مع قطر، عقب قمة مجلس التعاون الخليجي 41 في مدينة العلا بالسعودية في الخامس من يناير/ كانون الثاني الجاري.

وتم التوقيع على بيان قمة العلا الذي أنهى حصارا فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على الدوحة منذ يونيو/ حزيران 2017.