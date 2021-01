“طيران الإمارات” تعلق على أنباء إنهاء خدمات طيار تونسي بسبب رحلة إلى إسرائيل

نفت شركة “طيران الإمارات” أنباء متداولة حول فصل طيار تونسي لرفضه قيادة طائرة إلى العاصمة الإسرائيلية تل أبيب.

وكتبت الشركة على تويتر (باللغتين العربية والإنجليزية) بعد انتشار صورة منسوبة لشخص يدعي أنه قائد رحلة بطيران الإمارات، ورفض الامتثال لقرار الطيران إلى تل بيب.

وقالت الشركة إنها “لم توظّف طيارًا يحمل هذا الاسم”، وأن “كل المعلومات على مواقع التواصل لا أساس لها من الصحة”.

Emirates has never employed any pilot by this name and all reports circulating on social media around this are false.

— Emirates Airline (@emirates) January 13, 2021