“طيران الإمارات” تعلق على أنباء إنهاء خدمات طيار تونسي بسبب رحلة إلى إسرائيل

نفت شركة “طيران الإمارات” أنباء متداولة حول فصل طيار تونسي لرفضه قيادة طائرة إلى العاصمة الإسرائيلية تل أبيب.

وكتبت الشركة على تويتر (باللغتين العربية والإنجليزية) بعد انتشار صورة منسوبة لشخص يدعي أنه قائد رحلة بطيران الإمارات، ورفض الامتثال لقرار الطيران إلى تل بيب.

وقالت الشركة إنها “لم توظّف طيارًا يحمل هذا الاسم”، وأن “كل المعلومات على مواقع التواصل لا أساس لها من الصحة”.

Emirates has never employed any pilot by this name and all reports circulating on social media around this are false. — Emirates Airline (@emirates) January 13, 2021

لم توظف طيران الإمارات طياراً يحمل هذا الإسم. كل المعلومات على مواقع التواصل لا أساس لها من الصحة. — Emirates Airline (@emirates) January 13, 2021

ويأتي ذلك بعدما تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، رسالة لما زعموا أنه طيار تونسي يدعى منعم صاحب الطابع، يتهم فيها طيران الإمارات بتجميد نشاطه؛ لرفضه المشاركة في رحلة إلى تل أبيب.

وكتب صاحب الطابع في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك الثلاثاء “تم تجميد نشاطي كقائد طائرة في طيران الإمارات بسبب رفضي المشاركة في رحلة إلى تل أبيب.. الله فقط من يرعاني لست نادما”.

وأشارت وسائل إعلام تونسية إلى أن حساب هذا الطيار التونسي المزعوم، على موقع فيسبوك، قد أغلِق عقب نشر رسالته بوقت قليل.

وقالت صحيفة “الشارع المغاربي” التونسية، مساء الثلاثاء، إن “منعم صاحب الطابع، وهو قائد طائرة تونسي يعمل في شركة طيران الإمارات جرى تجميد نشاط قيادته للطائرة؛ بسبب رفضه المشاركة في رحلة إلى تل أبيب.”

كما نقلت الصحيفة عن صاحب الطابع تأكيده إيقافه عن العمل في انتظار مثوله أمام لجنة التأديب.

وتفاعل ناشطون تونسيون مع تدوينة الطيار المزعوم، داعين وزارة خارجية بلادهم للتحرك والوقوف على مصيره، بعدما أغلِق حسابه، كما لاقى الخبر انتشارًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى تضامنه مع القضية الفلسطينية.

#محسن_صاحب_الطباع طيار أوقفته شركة #طيران_الإمارات عن العمل لرفضه التوجه الى #الكيان_الغاصب قبطان من #تونس ضحّى بلقمة عيشه من أجل مبدأ أخلاقي وقضية وطنية وقومية مقدسة هي #فلسطين، ولا ينبغي ان يترك معزولا ووحيدا. ومن كانت له أذنان مصغيتان فليسمع!https://t.co/CohUKVYc8E pic.twitter.com/oexiQ6IiC2 — Pierre Abi-Saab (@PierreABISAAB) January 12, 2021

كشفت وسائل إعلام تونسية محلية، أن شركة #طيران_الإمارات قامت بتجميد نشاط قائد طائرة من أصول تونسية إسمه #منعم_صاحب_الطابع بسبب رفضه المشاركة في رحلة إلى تل أبيب. وكتب الطابع في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على موقع #فيسبوك "الله فقط من يرعاني… لست نادماً". pic.twitter.com/DdXB8tnYJV — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) January 12, 2021

نسر من تونس منعم صاحب الطباع #طيار_تونسي يعمل في طيران #الإمارات رفض التوجه إلى #تل_أبيب رفضاً للتطبيع فخسر عمله، لكنه حلقّ كنسر عالياً في سماء الكرامة والعزة، صدقاً يستحق من كل أحرار أمتنا الدعوة له بظهر الغيب..#فلسطين_قضية_الشرفاء✌.. — محمد رضوان العويني (@MohammdRd95) January 13, 2021

منعم صاحب طيار تونسي يعمل بشركة طيران #الإمارات، أوقفته الشركة لرفضه الطيران الى #إسرائيل.. كل حدث يمر بنا يؤكد أن #التطبيع_الخيانة لا تقبلها الشعوب وأنه مضاد للفطرة وللعقل.. الف تحية لك يا منعم ولكل #تونس.. أهيب بالجميع مقاطعة طيران الإمارات فمقاطعته فرض عين pic.twitter.com/b9Admz4EX8 — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) January 13, 2021

«الله فقط يرعاني ولست نادما».. الطيار التونسي #منعم_صاحب_الطابع يكشف تجميد نشاطه وتحويله إلى «التأديب»، بسبب رفضه قيادة رحلة شركة طيران #الإمارات إلى #تل_أبيب pic.twitter.com/h1PTFkDJd2 — شبكة رصد (@RassdNewsN) January 13, 2021

في حين، رفض آخرون الانسياق وراء هذه التدوينة المريبة -على حد تعبيرهم- مؤكدين أن ثمة شكوك تحيط هذا الحساب وملابسات اختفائه من منصات التواصل.

طيران الإمارات تنفي خبراً متداولاً بشأن توقيف الطيار التونسي (منعم الطباع) عن العمل، بسبب رفضه قيادة رحلة إلى تل أبيب، وتؤكد: "لم توظف طيران الإمارات طياراً يحمل هذا الاسم.. كل المعلومات على مواقع التواصل لا أساس لها من الصحة" #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/4Tixtoi08a — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) January 13, 2021

خبر ملفق لا أساس له من الصحة حيث ان #طيران_الإمارات لم تبدأ رحلاتها بعد الى #تل_أبيب. علما ان الخبر نشر على مواقع مشبوهة ومواقع تابعة الى نظام #تركيا كما نشرت على جريدة رأي اليوم، ويرأس تحريرها الباحث عن من يدفع أكثر عبدالباري عطوان ! pic.twitter.com/vQDqWHWr0Y — الدرع الاماراتي Ⓜ️🇦🇪 (@Emarati_Shield) January 13, 2021

خبر كاذب حيث نفت #طيران_الإمارات خبر متداول بشأن توقيف الطيار التونسي #منعم_الطباع عن العمل، بزعم رفضه قيادة رحلة إلى تل أبيب! وأن طيران الامارات لم توظف طيارًا يحمل هذا الاسم، وإن كل المعلومات على مواقع التواصل غير صحيحة. عقدة النقص لم ولن تفارقهم .. pic.twitter.com/7gTJX983F7 — رصاصة سياسية (@__M_B_Z__) January 13, 2021

#الإشاعة 📵: طيران الإمارات توقف طيارا عن العمل لرفضه قيادة طائرة متجهه إلى تل أبيب#الحقيقة ✅: الخبر لا أساس له من الصحة ومجرد تلفيق إعلامي ممنهج حيث أنه لا توجد رحلات من #طيران_الإمارات إلى مطار تل أبيب والشركات المسيرة لرحلات من #دبي هي فلاي دبي فقط. @emirates #هنا_الحقيقة pic.twitter.com/aZEDa6c2pv — هنا الحقيقة (@HereszTruth) January 13, 2021

ووقعت الإمارات والبحرين في 15 سبتمبر/ أيلول الفائت، اتفاقيتي التطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية أمريكية، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية.

وعقب توقيع الاتفاقية، قال الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب إن “خمسة أو ستة بلدان” عربية إضافية تستعد لتوقيع اتفاقات تطبيع مع إسرائيل بعد الإمارات والبحرين.

وأعلن السودان تطبيع العلاقات مع تل أبيب، في 23 أكتوبر/ تشرين الأول المنقضي، في حين لحق المغرب بقطار التطبيع، في 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

ويطالب الفلسطينيون الحكامَ العرب بالالتزام بمبادرة السلام العربية، التي تقترح إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل، في حال انسحابها من الأراضي العربية المحتلة منذ حرب 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.

لكن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة رفضت المبادرة السعودية المنبثقة عن القمة العربية ببيروت عام 2002، إذ ترفض إسرائيل مبدأ “الأرض مقابل السلام”، وتريد “السلام مقابل السلام”.

ويرى الفلسطينيون في تطبيع الإمارات والبحرين مع إسرائيل “خيانة” لقضيتهم في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم، بينما تعتبره أبو ظبي والمنامة “قرارًا سياديًا”.