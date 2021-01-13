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بعد العثور على قنابل وعبوات بنزين قرب الكونغرس.. “نصير ترمب” يواجه 17 اتهاما

اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب الكونغرس (رويترز)
اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب الكونغرس (رويترز)
13/1/2021-|آخر تحديث: 13/1/202104:05 PM (مكة المكرمة)

وجهت هيئة محلفين كبرى في واشنطن لائحة اتهام تتضمن 17 تهمة ضد رجل من ولاية ألاباما، بعد العثور على شاحنته الصغيرة متوقفة أمام مبنى الكونغرس (الكابيتول)، وهي محملة بالبنادق وعبوات بنزين ومواد أخرى لتجميع ما يقارب من 11 من قنابل مولوتوف.

ويواجه لوني ليروي كوفمان (70 عامًا) 17 تهمة لها علاقة بالأسلحة، وفقًا للشكوى الجنائية التي رفعها مكتب المدعي العام الأمريكي في مقاطعة كولومبيا.

وكشفت شرطة “الكابيتول” أنّها استجابت على الفور لتقارير بشأن وجود أجهزة متفجرة محتملة في المنطقة المحيطة بمبنى الكونغرس أثناء عملية الاقتحام.

وأثناء إجراء تمشيط وقائي للمنطقة، ولاحظ أحد الضباط وجود سلاح ناري على مقعد الراكب الأمامي الأيمن في الشاحنة الصغيرة الحمراء اللون، حسبما ذكرت صحيفة “مونتغمري ادفيستاير”.

وتبين من خلال فحص قاعدة بيانات دائرة المركبات، أن الشاحنة تعود لكوفمان، وهو مؤيد للرئيس دونالد ترمب.

وأفاد بيان للشرطة أنه تم اعتقال كوفمان قرب مركبته بعد عودته من عملية اقتحام الكونغرس، وتم تفتيشه.

وأوضحت الشرطة أن مزيج ستايرروفوم والبنزين، الذي تم العثور عليه في الشاحنة، هو خليط متفجر له تأثير النابالم.

كما عثر الضباط بحوزته على مسدس سميث آند ويسون 9 مليمتر ومسدس من عيار 22 من طراز ديرينغر، وتم اعتقاله واحتجازه.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام

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