بعد العثور على قنابل وعبوات بنزين قرب الكونغرس.. “نصير ترمب” يواجه 17 اتهاما

وجهت هيئة محلفين كبرى في واشنطن لائحة اتهام تتضمن 17 تهمة ضد رجل من ولاية ألاباما، بعد العثور على شاحنته الصغيرة متوقفة أمام مبنى الكونغرس (الكابيتول)، وهي محملة بالبنادق وعبوات بنزين ومواد أخرى لتجميع ما يقارب من 11 من قنابل مولوتوف.

ويواجه لوني ليروي كوفمان (70 عامًا) 17 تهمة لها علاقة بالأسلحة، وفقًا للشكوى الجنائية التي رفعها مكتب المدعي العام الأمريكي في مقاطعة كولومبيا.

New details in bail memo for Lonnie Coffman, the Alabama man charged w/bringing 11 Molotov cocktails to Capitol.

*Note w/info on "elected representatives" and judge who was a "bad guy."

*Handwritten notes on magazine w/contact info for radio host Mark Levin, Hannity and Ted Cruz. pic.twitter.com/A1lEJX5mcY — Alan Feuer (@alanfeuer) January 12, 2021

وكشفت شرطة “الكابيتول” أنّها استجابت على الفور لتقارير بشأن وجود أجهزة متفجرة محتملة في المنطقة المحيطة بمبنى الكونغرس أثناء عملية الاقتحام.

وأثناء إجراء تمشيط وقائي للمنطقة، ولاحظ أحد الضباط وجود سلاح ناري على مقعد الراكب الأمامي الأيمن في الشاحنة الصغيرة الحمراء اللون، حسبما ذكرت صحيفة “مونتغمري ادفيستاير”.

Phone numbers to two of #TedCruz offices were listed as contact info in Lonnie Coffman's truck. Lonnie Coffman was arrested last week in DC with 11 Molotov Cocktails, and Ar-15, and two handguns. #TedCruzIsATraitor #ExpelTedCruz https://t.co/TTK6uTRq6m — Richard Potter (@RichardPotter) January 13, 2021

وتبين من خلال فحص قاعدة بيانات دائرة المركبات، أن الشاحنة تعود لكوفمان، وهو مؤيد للرئيس دونالد ترمب.

وأفاد بيان للشرطة أنه تم اعتقال كوفمان قرب مركبته بعد عودته من عملية اقتحام الكونغرس، وتم تفتيشه.

BREAKING: DC grand jury has indicted Lonnie Coffman on series of firearms charges. Coffman is accused of bringing 11 Molotov Cocktails near US Capitol on Jan. 6 pic.twitter.com/txhcVUJX5Q — Scott MacFarlane (@MacFarlaneNews) January 12, 2021

وأوضحت الشرطة أن مزيج ستايرروفوم والبنزين، الذي تم العثور عليه في الشاحنة، هو خليط متفجر له تأثير النابالم.

كما عثر الضباط بحوزته على مسدس سميث آند ويسون 9 مليمتر ومسدس من عيار 22 من طراز ديرينغر، وتم اعتقاله واحتجازه.