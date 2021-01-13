مرتديا زي المنتخب الوطني.. بطل أولمبي أمريكي يشارك في اقتحام الكونغرس (فيديو)

ذكر تقرير بموقع متخصص في أخبار السباحة على الإنترنت، أن 12 شخصا على الأقل من داخل المجال تعرفوا، من خلال الفيديو ولقطات لأعمال الشغب، على السباح “كليتي كيلر” الفائز بميداليتين ذهبيتين أولمبيتين.

Olympic gold medal swimmer Klete Keller has been identified in this video. The athlete, who was spotted in this clip by former teammates, was wearing a U.S. Olympic team jacket. pic.twitter.com/SL1gUpSiih — 🎙Dr. Comments-A-Lot 🇺🇸🇨🇺 (@WDCreports) January 13, 2021

وقال موقع (Swimming World) إن الفيديو أظهر أن الحائز على الميدالية الذهبية الأولمبية “كليتي كيلر” كان مع الجمهور الذي اقتحم مبنى الكونغرس الأمريكي، ويبدو في مقطع فيديو وهو يرتدي سترة الفريق الأولمبي الأمريكي داخل مبنى الكونغرس”.

Olympic Champion Klete Keller Appears to Have Been in US Capitol During Insurrection – https://t.co/JiDwxgSPog pic.twitter.com/9b0zwbLXCH — Swimming World (@SwimmingWorld) January 12, 2021

وأوضح الموقع أن كيلر شوهد في الكونغرس، ولا يُظهر الفيديو أي عنف من جانبه.

ولم يعلق الاتحاد الأمريكي للسباحة على طلب للتأكيد إذا ما كان كيلر ضمن المشاركين في اقتحام مقر الكونغرس، في حين ردت امرأة على هاتف بشركة عقارات يعمل فيها كيلر، وقالت لرويترز “لن نعلق على أي شيء حاليا” ثم أغلقت الهاتف.

وأكدت مصادر أن كيلر البالغ عمره 38 عاما، والذي فاز بـ5 ميداليات أولمبية، ظهر بالفعل في الكونغرس لكنه لم يرتكب أي أعمال شغب وفقا لمقاطع الفيديو.

وأدى حادث اقتحام مبنى الكونغرس من قبل أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب، في السادس من يناير الجاري إلى مقتل 5 أشخاص، في أعمال شغب، صدمت الولايات المتّحدة والعالم بأسره.