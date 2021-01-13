مشهد غير مألوف.. أسد يخرج من أحد الإعلانات ويثير ذعر المارة (فيديو)

استخدم أحد مصممي الإعلانات في الصين تقنية الصور الثلاثية الأبعاد، في تصميم إعلان يظهر” أسدا” يبدو وكأنه حقيقي وهو يخرج من أحد الإعلانات.

وأظهر مقطع فيديو، أسدًا ضخمًا على سطح مضيء وهو يتقدم حتى وصل إلى الحافة أعلى المبنى، مما أثار إعجاب المارةّ واستحسانهم، ووقفوا يصورون هذه اللحظة المميّزة.

غير أن هذا الإعجاب انقلب إلى ذعر حقيقي و”صرخات” عندما قفز الأسد من الحافة نحو الأرض، مما جعل المارّة يهربون من المكان الواقع في مدينة تشنغدو جنوب غربي الصين.

ثلاثي الأبعاد

تقنية ثلاثي الأبعاد تعرّف بأنّها نظام يعمل على عرض الصور أو العناصر في نموذج يبدو فعليًا على شكل هيكل معين، بحيث تتضمن أبعاده العرض، والارتفاع، والعمق.

وأثرت هذه التقنية الحديثة، في صناعة الإعلانات حيث صمم مصممو الشركات، العديد من الإعلانات على جدران المباني مستخدمين فيها التقنية التي تعمل على جعل الصور الثلاثية الأبعاد صورة تفاعلية، بحيث يشعر المستخدمون بأنّهم يحاكون المشهد.