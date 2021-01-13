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اشترك في تطبيقين بديلين لواتساب.. أردوغان: لن نرضخ لضغوط شركات التواصل الاجتماعي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (مواقع التواصل)
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (مواقع التواصل)
13/1/2021-|آخر تحديث: 13/1/202111:08 PM (مكة المكرمة)

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن ترضخ لضغوط شركات التواصل الاجتماعي “التي تعتبر نفسها فوق القانون فيما يتعلق بمراعاة حقوق شعبنا”.

وأفاد أردوغان في كلمة ألقاها، الأربعاء، أن شركات التواصل الاجتماعي لم تنفذ تقريبًا أيًا من قرارات المحاكم التركية بشأن التصدي للحسابات التي تمجد الإرهاب والعنف.

وتابع “مثلما لا نسمح بوجود الإرهاب داخل حدود بلادنا، لا يمكننا القبول بالحملات الدعائية له في العالم الافتراضي”.

وفي السياق، اشترك أردوغان في تطبيقي التواصل بيب وتليغرام، بالتزامن مع تغيير تطبيق واتساب لسياسة الخصوصية.

واستعرض بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الثلاثاء، حسابي الرئيس على التطبيقين المذكورين.

 

وشهد تطبيق المراسلة التركي بيب، إقبالًا كبيرًا في الأيام الأخيرة، عقب إعلان تطبيق الرسائل النصية واتساب، اعتزامه إجراء تغيير في سياسات الخصوصية لعملائه.

وأفاد بيان صادر عن شركة تورك سيل التركية للاتصالات، الإثنين، أن الأيام الثلاثة الأخيرة، شهدت اشتراك 4.6 ملايين مستخدم جديد بتطبيق بيب (BiP) المطور محليًّا.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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