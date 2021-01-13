اشترك في تطبيقين بديلين لواتساب.. أردوغان: لن نرضخ لضغوط شركات التواصل الاجتماعي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن ترضخ لضغوط شركات التواصل الاجتماعي “التي تعتبر نفسها فوق القانون فيما يتعلق بمراعاة حقوق شعبنا”.

وأفاد أردوغان في كلمة ألقاها، الأربعاء، أن شركات التواصل الاجتماعي لم تنفذ تقريبًا أيًا من قرارات المحاكم التركية بشأن التصدي للحسابات التي تمجد الإرهاب والعنف.

وتابع “مثلما لا نسمح بوجود الإرهاب داخل حدود بلادنا، لا يمكننا القبول بالحملات الدعائية له في العالم الافتراضي”.

وفي السياق، اشترك أردوغان في تطبيقي التواصل بيب وتليغرام، بالتزامن مع تغيير تطبيق واتساب لسياسة الخصوصية.

واستعرض بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الثلاثاء، حسابي الرئيس على التطبيقين المذكورين.

الرئيس أردوغان يشترك في تطبيقي التواصل تلغرام وبيب

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BiP: https://t.co/xdb6cFwGrL pic.twitter.com/bkEa4Wemah — Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) January 13, 2021

وشهد تطبيق المراسلة التركي بيب، إقبالًا كبيرًا في الأيام الأخيرة، عقب إعلان تطبيق الرسائل النصية واتساب، اعتزامه إجراء تغيير في سياسات الخصوصية لعملائه.

وأفاد بيان صادر عن شركة تورك سيل التركية للاتصالات، الإثنين، أن الأيام الثلاثة الأخيرة، شهدت اشتراك 4.6 ملايين مستخدم جديد بتطبيق بيب (BiP) المطور محليًّا.