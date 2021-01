وصول أول طائرة سعودية إلى الدوحة منذ عام 2017

وصلت طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية إلى مطار حمد الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، مساء أمس الإثنين، وذلك للمرة الأولى منذ ما يقارب 4 سنوات.

يأتي ذلك بعد الإعلان، خلال القمة الخليجية الـ41 بالسعودية يوم الثلاثاء الماضي، عن انتهاء الأزمة الخليجية التي استمرت منذ 2017 بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

ونشرت الخطوط الجوية القطرية، عبر تويتر، صورا تُظهر وصول الطائرة السعودية، وحفاوة الاستقبال في المطار للقادمين على متنها.

Following the resumption of flights between #Riyadh and #Doha, the first @Saudi_Airlines arrived at @HIAQatar this evening. #SAUDI pic.twitter.com/ai3vAUl2nd

— Qatar Airways (@qatarairways) January 11, 2021