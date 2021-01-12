نتنياهو يودع ترمب بإزالة صورته من حسابه الرسمي في تويتر

أزال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صورة تجمعه بالرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب كان يضعها في صدر حسابه على تويتر اليوم الثلاثاء، في انفصال فيما يبدو عن حليف سياسي يواجه مساءلة محتملة.

وظلت صورة نتنياهو وهو يجلس بجانب ترمب خلال اجتماع بالبيت الأبيض تحتل هذا الموقع الرفيع فترة طويلة على حساب نتنياهو الرسمي علامةً على العلاقات الوطيدة بينه وبين والرئيس الجمهوري الذي يتمتع بشعبية كبيرة في إسرائيل.

لكن الآن تتصدر صورة أخرى لنتنياهو هو يحصل على لقاح فيروس كورونا صفحته على تويتر مع شعار "يا مواطني إسرائيل، سنعود إلى الحياة".

وكان نتنياهو احتفظ بصورته مع ترمب حتى بعد هزيمة الأخير في الانتخابات الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني أمام الديمقراطي جو بايدن.

ولم يُنشر أي تفسير على الموقع الخاص بنتنياهو لإزالة صورة ترامب، قبل يوم من تحرك مجلس النواب الأمريكي المتوقع لبدء بحث مساءلة الرئيس الأمريكي للمرة الثانية بعد حادث اقتحام الكونغرس الأسبوع الماضي.