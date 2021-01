"محبط ويشعر بخيبة الأمل" ترمب يلتقي بمايك بنس

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب ونائبه مايك بنس اجتمعا في البيت الأبيض مساء أمس الإثنين وأجريا "محادثة جيدة" وسط تقارير عن توتر علاقتهما بعد أن هاجم أنصار ترمب مبنى الكونغرس الأمريكي.

ونقلت (سي بي إس نيوز) عن مصدر رفيع بالإدارة الأمريكية، أن ترمب ونائبه أجريا محادثات في أول لقاء بينهما منذ اقتحام مؤيدين لترمب مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي، ووصف المصدر المحادثة بأنها كانت "جيدة".

وأكد مصدر رفيع في الإدارة الأمريكية للمحطة الأمريكية أن دونالد ترمب ونائبه مايك بنس أجريا المحادثات مساء أمس- بالتوقيت المحلي- في المكتب البيضاوي.

LIVE UPDATES: Trump and Pence meet for first time since before Capitol riots https://t.co/KYc17eFABA — CBS News (@CBSNews) January 12, 2021

وذلك هو أول لقاء بينهما منذ اقتحام مؤيدين لترمب مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي، ووصف المصدر المحادثة بأنها كانت "جيدة".

ونقلت المحطة عن مسؤول سابق مقرب من بنس القول إن نائب الرئيس "محبط ويشعر بخيبة الأمل، وأوضح أن بنس لم يفكر بجدية أبدا في استخدام التعديل الخامس والعشرين لعزل ترمب من منصبه.

محادثة جيّدة

ونقلت وكالة (فرانس برس) عن مسؤول أمريكي لم تسمه، أن الرجلين اللذين لم يتحادثا منذ أعمال العنف التي شهدها الكونغرس الأربعاء "أجريا محادثة جيّدة"، في وقت يضغط فيه الديموقراطيون على بنس لعزل ترمب بموجب التعديل الخامس والعشرين للدستور.

وأضاف "لقد جدّدا التأكيد على أنّ أولئك الذين انتهكوا القانون واقتحموا الكابيتول، لا يمثّلون حركة أمريكا أولاً التي يدعمها 75 مليون أمريكي" مشيراً إلى أنّهما "تعهّدا مواصلة عملهما في سبيل البلاد حتى نهاية ولايتهما".

وبموجب التعديل الخامس والعشرين، يمكن لنائب الرئيس تولي السلطة رئيسا بالنيابة إذا قرر أغلبية أعضاء الحكومة أن الرئيس "غير قادر على أداء سلطات منصبه وواجباته".

And we will always be grateful for the men and women who stayed at their post to defend this historic place. To those who wreaked havoc in our Capitol today, you did not win. Violence never wins. Freedom wins. And this is still the People's House. pic.twitter.com/ytErRKnk4O — Mike Pence (@Mike_Pence) January 7, 2021

إعلان الطوارئ في واشنطن

من ناحية أخرى قال البيت الأبيض إن ترمب وافق على إعلان الطوارئ بالنسبة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن من الآن وحتى الرابع والعشرين من كانون الثاني.

جاء ذلك بعد ساعات من تحذير السلطات من تهديدات أمنية خلال تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن الأسبوع المقبل.

وقال مصدر في وكالة اتحادية لإنفاذ القانون، إن مكتب التحقيقات الفدرالي حذر من تخطيط جماعات لتنظيم احتجاجات مسلحة محتملة في العاصمة الأمريكية واشنطن وفي عواصم الولايات الخمسين في الفترة التي تسبق تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن يوم 20 يناير/كانون الثاني.

We have received support requests from the @SecretService, Capitol Police, & Park Police, & have been authorized to provide up to 15,000 National Guard members to meet current & future inauguration support requirements. https://t.co/B830oME1ng — General Daniel Hokanson (@ChiefNGB) January 11, 2021

وفي مواجهة تهديدات بالعنف من أنصار ترمب، كُلف الحرسُ الوطني بإرسال قوات قوامها 15 ألف فرد إلى واشنطن ومُنع السائحون من زيارة نُصُب واشنطن.

وقالت اللجنة التي تخطط لحفل تنصيب بايدن، إن عنوان حفل 20 يناير/كانون الثاني سيكون "أمريكا متحدة" في وقت تكافح فيه البلاد تداعيات اقتحام أنصار ترمب لمبنى الكابيتول الأربعاء الماضي.

وقال الجنرال دانيال هوكانسون قائد الحرس الوطني الأمريكي للصحفيين إن من المتوقع نشر قوات قوامها نحو عشرة آلاف في واشنطن بحلول يوم السبت لتعزيز الأمن وتأمين النقل والإمداد والاتصالات.

National Guard Soldiers and Airmen from several states have traveled to the National Capital Region to provide support to federal and district authorities leading up to the 59th Presidential Inauguration. (1/2) pic.twitter.com/HbF95GsOGc — General Daniel Hokanson (@ChiefNGB) January 9, 2021

وأكد أنه يمكن زيادة العدد إلى 15 ألفا إذا طلبت السلطات المحلية، في حين قال السناتور كريس ميرفي، الذي بعث رسالة للقائم بأعمال وزير الدفاع، إن من غير الواضح إن كان الحرس الوطني كافيا لحماية عاصمة البلاد.

وقال بايدن للصحفيين في نيوارك بولاية ديلاوير "لست خائفا من أداء القسم في الخارج" في إشارة إلى الأجواء التقليدية لحفل أداء اليمين على أرض مبنى الكابيتول.