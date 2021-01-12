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عبد الخالق عبدالله: سأزور قطر على أقرب رحلة ولا أمانع الظهور على الجزيرة

الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله (مواقع التواصل)
الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله (مواقع التواصل)
12/1/2021

قال الأكاديمي المقرب من دوائر صنع القرار في الإمارات، عبد الخالق عبدالله، إنه سيزور قطر على أقرب رحلة لطيران الإمارات “للاطمئنان على الأهل ولقاء الزملاء لتأكيد الأخوة وتجديد المودة”.

وأشار عبدالله في تغريدة عبر حسابه على تويتر، اليوم الثلاثاء، خلال رده على الإعلامية في شبكة الجزيرة غادة عويس، أنه لا مشكلة لديه من الظهور الشخصي ضيفا بالقناة في حوار صريح لتجاوز ما سماه “مرارات المقاطعة وترسبات القطيعة ومحاسبة الأشرار”.

وكتب الأكاديمي في وقت سابق اليوم بقوله إن أبوظبي أضافت قطر للقائمة الخضراء التي “تعفي الأشقاء والزوار من قطر من العزل الصحي” واصفا إيها بالخبر “القليل في كلماته الكبير في دلالاته”.

وكان الأكاديمي الإماراتي قال في تصريحات لصحيفة الفايننشال تايمز البريطانية منذ أسبوع إنه يمكن القول بأن “قطر انتصرت، وأن ثمن المعركة كان هائلًا”، وذلك تعقيبا على توقيع بيان “العلا” الخاص بالمصالحة العربية أثناء قمة مجلس التعاون الخليجي.

واعتبر عبدالخالق عبدالله، أن قطر خرجت منتصرة في معركة الأزمة الخليجية، وأن فترة المقاطعة التي دامت نحو 3 سنوات ونصف كانت “أسوأ فترة مرة على مجلس التعاون الخليجي”.

واليوم أعلنت مصر فتح الأجواء الجوية أمام الطيران القطري واستئناف الرحلات المباشرة بينها وبين قطر، وذلك بعد إجراء مماثل من كل من السعودية والإمارات والبحرين.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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