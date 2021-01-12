تركيا تختبر بنجاح محرك مروحيات محلي (فيديو)

أعلنت شركة (توساش) التركية لصناعة المحركات، اليوم الثلاثاء، أن النموذج الثاني لمحرك "TEI-TS1400" المصنع من قِبلها، تجاوز اختباراته بنجاح.

وأوضحت الشركة في بيان، أن النموذج الثاني الذي يحمل اسم "TS4" سيستخدم في مروحيات "غوك بي" التركية متعددة الأغراض.

وقال البيان إن الشركة بدأت بتطوير محركات لمروحية "غوك بي" في 8 مارس/آذار عام 2017، بدعم وتشجيع من رئاسة الصناعات الدفاعية التركية.

أول محرك مروحية محلي الصنع

وفي مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، شهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مراسم تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع.

وجرت مراسم تسليم أول محرك مروحيات محلي من إنتاج شركة "توساش" لصناعة المحركات (TEİ) وافتتاح مركز لتصميم المحركات في ولاية "أسكي شهير" وسط البلاد.

وقال أردوغان خلال حفل الافتتاح في كلمة مصورة، إن بلاده تدخل مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية من خلال تصنيع محركات مروحيات محلية.

وأضاف "نمضي بخطى واثقة نحو هدفنا في أن تصبح تركيا دولة رائدة في صناعة شتى أنواع المحركات بما فيها محركات الطائرات".

وأشار إلى أن توساش لصناعة المحركات ستتحول إلى نموذج في مجال صناعة محركات الطائرات، من خلال الاستثمارات التي ستقوم بها والخبرات التي ستكتسبها في إطار مشروع تطوير المحرك التوربيني.

وأكد أن تركيا تهدف من خلال شركة "توساش" لتصبح واحدة من أهم الدول الناشطة في هذا المجال، وأنها ماضية لتصبح ماركة عالمية في إنتاج وتصميم وتصدير المحركات إلى بقية دول العالم.

وبيّن أن بلاده تقوم بإنشاء بنى تحتية خاصة باختبارات مشروع تطوير المحرك التوربيني والمحركات المشابهة، ومختلف أنواع المحركات مثل محركات الطائرات المقاتلة، ومحركات العربات المدرعة والدبابات.

ومن المقرر أن تحلّق مروحية "غوك باي" بالمحرك المحلي، عقب إتمام إجراءات المصادقة عام 2024- بعد 3 أعوام من بدء الإنتاج المتسلسل للمروحية المحلية عام 2021.