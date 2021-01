دعم ترمب ونعاه نتنياهو.. وفاة إمبراطور القمار في الولايات المتحدة

توفي إمبراطور القمار الأمريكي شيلدون أديلسون، الذي كان أحد أثرياء العالم ومؤيدا قويا للرئيس دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن عمر ناهز 87 سنة.

وقالت شركته لاس فيغاس ساندز، أكبر شركة للنوادي الليلية والقمار في العالم، الثلاثاء، إن أديلسون توفي الليلة الماضية متأثرا بمضاعفات إصابته بمرض السرطان.

وأسس أديلسون، الذي نشأ في أسرة يهودية فقيرة مهاجرة في بوسطن، فنادق ونوادي ليلية في لاس فيغاس ومكاو وسنغافورة. وحولته ثروته إلى شخصية ذات ثقل كبير في السياسة الأمريكية، إذ حارب الديمقراطيون ومول الجمهوريين بمن فيهم دونالد ترمب رجل الأعمال الذي أصبح رئيسا فيما بعد. كما كان من الداعمين البارزين لإسرائيل.

وبينما عارض أديلسون الرئيس الديموقراطي السابق باراك أوباما بشدة، كان مانحا رئيسيا لخليفته ترمب، وقدم ما يقرب من 220 مليون دولار لقطب العقارات الثري وزملائه الجمهوريين في الكونغرس خلال دورة انتخابات 2020.

وقال دونالد ترمب جيه آر، نجل ترمب، على حسابه على تويتر إن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية أقوى اليوم من أي وقت مضى بفضل ما فعله أديلسون.

Sheldon was a true American patriot and a giant among men. He treated his employees like family. His philanthropic generosity changed countless lives. The US-Israel relationship is stronger today because of him. My heart goes out to the Adelson family. https://t.co/AjZHPVsD1e

وقال الرئيس الجمهوري السابق جورج دبليو بوش في بيان إن أديلسون “كان وطنيا أمريكيا ومتبرعا سخيا للأعمال الخيرية وداعما قويا لإسرائيل”.

وقال بوش “شق شيلدون طريقه للخروج من أحد أحياء بوسطن الصعبة لبناء مشروع ناجح وظف بإخلاص عشرات الآلاف ووفر المتعة للملايين”.

بدوره، قال نتنياهو إنه وزوجته يشعران بالحزن لوفاة أديلسون.

وأشار إلى أن أديلسون “كان صديقا رائعا لنا شخصيا وبطل لا يصدق للشعب اليهودي والدولة اليهودية والتحالف بين إسرائيل وأمريكا”.

وأضاف نتنياهو أن “جهود شيلدون العظيمة لتعزيز مكانة إسرائيل في الولايات المتحدة ولتعزيز العلاقة بين إسرائيل والشتات ستبقى في الذاكرة لأجيال”.

Sara and I are heartbroken by the passing of Sheldon Adelson.

He was a wonderful friend to us personally and an incredible champion of the Jewish people, the Jewish state and the alliance between Israel and America.

— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) January 12, 2021