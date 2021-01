صور تظهر “موت” مجرة بعيدة بسبب تسرب كميات كبيرة من الغاز

قالت دراسة حديثة إن علماء فلك لاحظوا، في ظاهرة غير مسبوقة، مجرة وهي “تموت” بعدما فقدت ما يقرب من نصف الغاز الذي تستخدمه في صنع النجوم.

وأشارت بيانات الدراسة، التي نشرت نتائجها في دورية “نيتشر أسترونومي”، إلى الاعتقاد بأن هذه الظاهرة المنسوبة في العادة إلى أثر ثقب أسود، ناجمة في هذه الحالة إلى تصادم هذه المجرة مع أخرى.

وتم جمع بيانات الدراسة بواسطة تلسكوب “ألما” التابع للمرصد الأوربي الجنوبي في تشيلي.

وتبعد المجرة، التي يطلق عليها “أي دي 2299″، مسافة كبيرة للغاية لدرجة أن وصول ضوئها إلى الأرض استغرق تسعة مليارات سنة.

[Artistic impression] 📡ALMA captures distant colliding #galaxy 🌀🌀 dying out as it loses the ability to form stars✨For details follow the linkhttps://t.co/MXU09stgSH pic.twitter.com/CtVo9FAJpm

— ALMA Observatory at Home📡 (@almaobs) January 11, 2021