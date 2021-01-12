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دراسة: كورونا تجعل المرضى أكثر عرضة للخلل الدماغي الحاد

ربما يكون مرضى كورونا بالعناية المركزة أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بالخلل الدماغي (رويترز)
ربما يكون مرضى كورونا بالعناية المركزة أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بالخلل الدماغي (رويترز)
12/1/2021

أظهرت دراسة جديدة أن مرضى كورونا الذين أدخلوا وحدات للعناية المركزة خلال الأشهر الأولى من تفشي الوباء، عانوا قدرا أكبر من الهذيان والغيبوبة ممن يتوجهون إلى المستشفيات لإصابتهم بفشل تنفسي حاد.

وتتبعت الدراسة، التي تعد الأوسع من نوعها، ونُشرت بمجلة “ذا لانسيت” الطبية، حالات الهذيان والغيبوبة لدى أكثر من ألفي مصاب بمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والذين أدخلوا إلى 69 من وحدات العناية المركزة الخاصة بالبالغين في 14 دولة، قبل تاريخ 28 أبريل/ نيسان 2020.

وبحسب العلماء، بقيادة الباحثين في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت في الولايات المتحدة، فإن اختيار استخدام الأدوية المهدئة وفرض القيود على الزيارات العائلية، كان له دورا في زيادة الخلل الوظيفي الدماغي الحاد لهؤلاء المرضى.

وعانى ما يقرب من 82 في المئة من المرضى الذين شملتهم الدراسة، من غيبوبة لمدة 10 أيام في المتوسط، كما عانى 55 في المئة من المرضى من الهذيان لمدة ثلاثة أيام في المتوسط.

وأشار العلماء إلى أن الخلل الوظيفي الدماغي الحاد استمر لمدة 12 يوما في المتوسط، ورجحوا أن يتسبب مرض كوفيد-19 في جعل المرضى أكثر عرضة للخلل الوظيفي الدماغي الحاد من غيرهم.

المصدر : الألمانية + الجزبرة مباشر

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