بعد إغلاق حسابات ترمب.. تويتر يستهدف أنصاره

جمدت شركة تويتر بصورة نهائية أكثر من 70 ألف حساب مرتبطة بحركة "كيو آنون"، اليمينية المتطرفة التي تؤمن بنظرية المؤامرة وتؤيّد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب.

وأعلن تويتر أمس الإثنين أنّه "جمّد بصورة نهائية" أكثر من 70 ألف حساب مرتبطة بالحركة اليمينية المؤيدة لترمب مشيرة إلى أنّه تمت إزالة هذه الحسابات لمنع أصحابها من استخدام المنصّة للترويج للعنف.

وقال تويتر في بيان إنّه "نظراً للأحداث العنيفة التي شهدتها العاصمة واشنطن، ولتزايد مخاطر الضرر، بدأنا اعتباراً من عصر الجمعة تعليقاً نهائياً لآلاف الحسابات التي كانت مخصّصة بالدرجة الأولى لتَشارك محتوى كيو-آنون".

The social network began its purge on Friday, shortly after it had permanently suspended Mr Trump's account https://t.co/LDlR5zbVd0

— The Telegraph (@Telegraph) January 12, 2021