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أمريكا.. معلومات عن مخطط لإثارة الفوضى في أنحاء البلاد قبل تنصيب بايدن

اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب الكونغرس (رويترز)
اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب الكونغرس (رويترز)
11/1/2021

أصدر مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي تحذيرا من وقوع احتجاجات مسلحة محتملة في مباني الكونغرس في الولايات الخمسين ومبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن مع اقتراب تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

ونقلت وكالات ووسائل إعلام أمريكية أن مكتب التحقيقات الاتحادي من أنه يجري التخطيط لتنظيم احتجاجات مسلحة في العاصمة واشنطن و50 مدينة هي عواصم الولايات الأمريكية قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن يوم 20 يناير/ كانون الثاني.

وقالت نقلا عن نشرة صادرة عن المكتب إن مجموعة مسلحة قالت إنها تعتزم السفر إلى واشنطن يوم 16 يناير/ كانون الثاني وتنظيم احتجاج ضخم إذا جرت محاولات لإزاحة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب من منصبه عن طريق تفعيل التعديل 25 من الدستور وعزله.

وأضافت أن مخطط المجموعة المسلحة يتضمن التحريض على اقتحام المحاكم ومقرات فيدرالية إذا تم عزل ترمب من منصبه.

وقال الجنرال دانيال هوكانسون قائد الحرس الوطني الأمريكي، الإثنين، إنه تم تكليف الحرس الوطني بتعبئة ما يصل إلى 15 ألفا من القوات في العاصمة واشنطن لتأمين مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأضاف هوكانسون أنه من المتوقع نشر قوات قوامها نحو عشرة آلاف في المدينة بحلول السبت لتعزيز الأمن وتأمين النقل والإمداد والاتصالات.

وقتل 5 أشخاص، بينهم ضابط شرطة، في اقتحام مبنى الكونغرس (الكابيتول) في العاصمة واشنطن الأربعاء الماضي خلال جلسة المصادقة على انتخاب بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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