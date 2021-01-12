أمريكا.. معلومات عن مخطط لإثارة الفوضى في أنحاء البلاد قبل تنصيب بايدن

أصدر مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي تحذيرا من وقوع احتجاجات مسلحة محتملة في مباني الكونغرس في الولايات الخمسين ومبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن مع اقتراب تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

ونقلت وكالات ووسائل إعلام أمريكية أن مكتب التحقيقات الاتحادي من أنه يجري التخطيط لتنظيم احتجاجات مسلحة في العاصمة واشنطن و50 مدينة هي عواصم الولايات الأمريكية قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن يوم 20 يناير/ كانون الثاني.

وقالت نقلا عن نشرة صادرة عن المكتب إن مجموعة مسلحة قالت إنها تعتزم السفر إلى واشنطن يوم 16 يناير/ كانون الثاني وتنظيم احتجاج ضخم إذا جرت محاولات لإزاحة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب من منصبه عن طريق تفعيل التعديل 25 من الدستور وعزله.

وأضافت أن مخطط المجموعة المسلحة يتضمن التحريض على اقتحام المحاكم ومقرات فيدرالية إذا تم عزل ترمب من منصبه.

عاجل | شبكة ABC الأمريكية: مكتب التحقيقات الفيدرالي حذر من مخطط لتنظيم احتجاجات مسلحة في واشنطن و 50 مدينة أمريكية قبل تنصيب جو #بايدن#أمريكا #ترمب — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) January 11, 2021

وقال الجنرال دانيال هوكانسون قائد الحرس الوطني الأمريكي، الإثنين، إنه تم تكليف الحرس الوطني بتعبئة ما يصل إلى 15 ألفا من القوات في العاصمة واشنطن لتأمين مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأضاف هوكانسون أنه من المتوقع نشر قوات قوامها نحو عشرة آلاف في المدينة بحلول السبت لتعزيز الأمن وتأمين النقل والإمداد والاتصالات.

وقتل 5 أشخاص، بينهم ضابط شرطة، في اقتحام مبنى الكونغرس (الكابيتول) في العاصمة واشنطن الأربعاء الماضي خلال جلسة المصادقة على انتخاب بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.