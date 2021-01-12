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هطل الأمطار على المعتمرين والمصلين في الحرم المكي (فيديو )

أمطار الخير تتوج المصلين والطوّاف في الحرم المكي (رئاسة شؤون الحرمين)
أمطار الخير تتوج المصلين والطوّاف في الحرم المكي (رئاسة شؤون الحرمين)
12/1/2021

نشرت رئاسة شئون الحرمين، مساء الإثنين، عبر حسابها الرسمي على تويتر، صورًا تظهر أجواءً جمالية وروحانية لحظة هطل الأمطار على المصلين داخل المسجد الحرام.

كما نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، لقطات من هطل الأمطار على العاصمة المقدسة، وتداول ناشطون مشاهد متنوعة لنزول المطر داخل الحرم المكي.

وكثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهودها لإزالة آثار الأمطار التي هطلت على المسجد الحرام من أجل المحافظة على سلامة قاصديه وأدائهم مناسكهم بكل سهولة ويسر، بحسب بيان لها أمس.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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