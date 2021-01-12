هطل الأمطار على المعتمرين والمصلين في الحرم المكي (فيديو )

نشرت رئاسة شئون الحرمين، مساء الإثنين، عبر حسابها الرسمي على تويتر، صورًا تظهر أجواءً جمالية وروحانية لحظة هطل الأمطار على المصلين داخل المسجد الحرام.

كما نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، لقطات من هطل الأمطار على العاصمة المقدسة، وتداول ناشطون مشاهد متنوعة لنزول المطر داخل الحرم المكي.

وكثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهودها لإزالة آثار الأمطار التي هطلت على المسجد الحرام من أجل المحافظة على سلامة قاصديه وأدائهم مناسكهم بكل سهولة ويسر، بحسب بيان لها أمس.

#فيديو 🎥

أمطار #العاصمة_المقدسة

اليوم الأثنين 27 جمادى الأول 1442هـ

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تصوير : ضيف الله الذبياني pic.twitter.com/19Zf5svRbH — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) January 11, 2021

#مكه_الان هطول أمطار غزيرة على #مكه_المكرمه قبل قليل، جعلها الله أمطار خير وبركة.pic.twitter.com/PjQuGw7dt5 — وش سالفة الهاشتاق (@Salfhtag) January 11, 2021

مع هطول أمطار الخير، #رئاسة_شؤون_الحرمين، تسهل على الطائفين أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة. pic.twitter.com/MT1N2UkuEn — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) January 11, 2021

امطار على مكه، وصلاة بصوت ياسر الدوسري. pic.twitter.com/QOv3MWrFsA — naSer (@iNa9eir) January 11, 2021

مطر وكعبة ياررب الجنة 🥺🤍🤍.

شعور ما يتوصف حرفياً 😢🌿.#مكه_الان pic.twitter.com/iyCjADNpXd — ماريه عبدالرحمن ⚖️. (@i_i98i) January 11, 2021

الحمد لله الحمد لله الحمد لله عمره ومطر 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🤍 #مكه_الان pic.twitter.com/QvcWKZHG9s — Mona ALfuhaid🌸 (@mona51932277) January 12, 2021

”"إن الذي أمرَ السماء فأمطرت

سيُغيث قلبًا يُبسهُ قد طالا "♥️#مكه_الان pic.twitter.com/MdXrIkrM6z — ابتسم ليمضي اليوم (@fat_770) January 11, 2021

#مكه_الان هطول أمطار غزيرة على #مكه_المكرمه قبل قليل، جعلها الله أمطار خير وبركة.pic.twitter.com/PjQuGw7dt5 — وش سالفة الهاشتاق (@Salfhtag) January 11, 2021