ميركل تعلق على حظر مواقع التواصل لحسابات ترمب

اعتبرت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أن قيام العديد من شبكات التواصل الاجتماعي وبينها تويتر بإغلاق حسابات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "يطرح إشكالية".

وقال المتحدث باسمها شتيفن شيبرت خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، "من الممكن التدخل في حرية التعبير لكن وفق الحدود التي وضعها المشرّع وليس بقرار من إدارة شركة" مضيفا "لهذا السبب ترى المستشارة أن إغلاق حسابات الرئيس الأمريكي على شبكات التواصل الاجتماعي بشكل نهائي، يطرح إشكالية".

وعلق تويتر بشكل دائم، الجمعة، حساب ترمب بعد يومين من قيام أنصاره باقتحام مبنى الكونغرس على مدى ساعات.

وتضمن بيان رسمي للموقع أنه "بعد المراجعة الدقيقة للتغريدات (المنشورة على الصفحة الرسمية لترمب) وللسياق الحالي علقنا الحساب نهائيا بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف" من جانب الرئيس الأمريكي.

After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y

— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 8, 2021