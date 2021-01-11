لرفضه تطعيم الأسرى ضد كورونا ..منظمات حقوقية تقاضى وزير أمن إسرائيل

بعد فشل ضغوطهم لتقديم لقاح كورونا للأسرى الفلسطينيين، قدمت خمس منظمات حقوقية، التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلية، أمس الأحد، ضد قرار وزير الأمن الداخلي أمير أوحنا، لرفضه تطعيم الأسرى في السجون.

وطالبت المنظمات عبر التماسها، "بإصدار أوامر لمصلحة السجون لتطعيم جميع السجناء والأسرى، وفقًا لمخطط أولوية التطعيم الذي حددته وزارة الصحة الإسرائيلية ، مع التركيز على السجناء والأسرى الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق والفئات المعرضة للخطر".

وأصدر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي "أمير أوحنا" قرارًا قبل أسبوعين، بعدم تقديم لقاح كورونا للأسرى الفلسطينيين في هذه المرحلة، والاكتفاء بتطعيم عناصر إدارة السجون.

وجاء في الكتاب الذي بعثه "أوحنا" إلى إدارة السجون بأن "الأسرى الأمنيين الفلسطينيين سيحصلون على اللقاح، بعد تقديمه لجميع سكان إسرائيل".

وقدم الالتماس جمعيات: حقوق المواطن في إسرائيل، وأطباء من أجل حقوق الإنسان، والمركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة"، ومركز الدفاع عن الفرد "هموكيد"، وحاخامات من أجل حقوق الإنسان.

وقال مركز "عدالة" إن الالتماس جاء بعد تأكيد وزير الأمن الداخلي، أمير أوحانا، الجمعة الماضية، أنه لا ينوى التراجع عن قراره بعدم تطعيم السجناء والأسرى في هذه المرحلة“.

ويشير"عدالة "؛ إلى أن موقف وزير الداخلية يخالف توجيهات المستشار القضائي للحكومة الذي أبلغ الوزير أوحانا، أن قراره صدر دون صلاحيات، وبالتالي لا يمكن تنفيذه.

وتابع "أُرفق إلى الالتماس تقرير طبي من نقابة الأطباء الإسرائيلية، جاء فيه أنه يجب معاملة السجناء والأسرى معاملة السكان، خاصة أن الاكتظاظ في السجون يزيد من خطورة الارتفاع في نسبة الإصابة والعدوى والوفاة."

وذكر الالتماس أنه "وفقًا لمصادر مهنية، فإن السجناء والأسرى هم من فئة السكان المعرضين للخطر ويجب اتخاذ الإجراءات لتطعيمهم بالتوازي مع تطعيم الفئات المعرضة للخطر من عامة السكان".

وأعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية في الأشهر الماضية، إصابة عشرات المعتقلين الفلسطينيين بفيروس كورونا.

وبحسب معطيات هيئة شؤون الأسرى والمعتقلين الفلسطينية فإن هناك نحو 4400 أسير فلسطيني بالسجون الإسرائيلية.

وبدأت إسرائيل عملية التطعيم في أوساط مواطنيها الشهر الماضي؛ ويصل عدد من تلقوا التطعيم ، الإثنين، إلى 1.8 مليون إسرائيلي، بحسب معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية.