مصر.. علي حميدة يتصدر غوغل بعد استغاثته وموقف وزارة الصحة يثير جدلا

تصدر الفنان علي حميدة، قائمة البحث على غوغل في مصر، بعد تصريحات أدلى بها أمس لإحدى الفضائيات، بشأن حقيقة مرضه وعدم توافر تكاليف العلاج لديه.

وكشف المطرب الذي اشتهر في ثمانينيات القرن الماضي بعد إطلاق أغنيته "لولاكي"، أنه يعاني أزمات صحية ويريد أن يعالج في أحد المستشفيات، ولكن إمكانياته المادية لا تسمح بذلك، الأمر الذي اضطره للعودة إلى مسقط رأسه في محافظة مرسى مطروح ليكون وسط أهله، لافتًا إلى أنه لم يعد لديه أموال تكفي لتدارك حالته الصحية المتدهورة، بعدما سدد 13 مليون جنيه للضرائب.

وقال حميدة إنه يعاني من حصوة في المرارة أدت إلى انسداد، وحدوث مضاعفات صحية في القولون، وبكى على الهواء، حين وردت إليه أنباء بأن نقابتي الممثلين والموسيقيين واتحاد النقابات ستتكفل بعلاجه.

وفي خطوة أثارت ضجة على منصات التواصل المصرية، وجهت وزارة الصحة بعلاج حميدة على نفقة الدولة، الأمر الذي أثار استغراب واستهجان الناشطين من سرعة استجابة المسؤولين لمناشدة الفنان بينما تهز صرخات واستغاثات مئات المواطنين يوميًا مواقع التواصل دون التفات من الوزارة.

وقارن الناشطون بين تعامل الوزارة مع المشاهير وتعاملها مع المواطنين، مؤكدين أن جميع مرضى المصريين سواسية ولهم الحق في العلاج على نفقة الدولة، وتمنى المغردون السلامة لحميدة.

ويتخوف المصريون من الموجة الثانية لكورونا التي تتوحش منذ أسابيع في البلاد ما تسبب في تصاعد غير مسبوق في أعداد الإصابات والوفيات حتى بين صفوف الأطباء.

يعني، على حميده، عشان معروف ومشهور، تستجيبوا له، أما ال شعب ال غلبان، المطحون، يغور في داهيه، ويروح يموت بعيد عنا — Ahm_Med (@Mr_Ahm_med) January 11, 2021

وسجلت وزارة الصحة 993 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و55 حالة وفاة، وبذلك فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 149 ألف حالة من ضمنهم 119 ألف حالة تم شفاؤها، و8197 حالة وفاة.

وعلي حميدة (56 عامًا) هو ممثل ومغنٍ مصري، وبرز اسمه جماهيريًا عام 1988 بعد إصدار أغنيته الشهيرة "لولاكي" والتي أحدثت ثورة آنذاك في عالم الأغنية العربية لموسيقى الجيل.

الف مليون سلامة

لكن الاغرب ان المواطنين المصريين فى بعض المستشفيات مش لاقين علاج ولا رعاية آدمية .

حرفياً بلد يأكل من خيرها الغريب ويعيش معزز مكرم وقاسية على عيالها بدرجة إمتياز . — M.elmassry (@Egyptian2022) January 11, 2021

بعدها توجه للسينما للقيام ببطولة فيلم سينمائي له أمام الممثلة الراحلة معالي زايد بعنوان "لولاكى" أيضًا نسبة للنجاح الكبير الذي حققته الأغنية.

وله كذلك فيلم آخر بعنوان "مولد نجم"، ثم اختفى تدريجيا عن الأنظار وعاد للظهور عام 2000.

هو لازم مناشدة والوزيرة توجه بالرعاية ؟؟؟ ليه مش من حق كل حد مش قادر انه يتعالج يروح اى مستشفى ويستقبلوه بدون واسطة ولا توصية ؟؟؟ الرحمة من عندك يارب — Mahmoud (@Leo_mermaid_k) January 11, 2021

هو علي حميدة. ورجاء الجداوي. ويسرا وغيرهم كتير جدا لازم الدولة تعالحهم. وتهتم بيهم ونفس الوقت الناس مرمية علي باب مستشفيات الحكومة. القصر العيني وغيره. غلابة مش لاقين يتعالجوا.دول مش عايزين تهتموا بيهم ليه ودي فلوسهم ال انتوا بتعالجوا بيها الفنانين. اتفوه عليكم — 🐬كوولي🐬Ali🐬اللص. Diver (@Ali19938343) January 11, 2021

الوزارة فرحانه إنها بتستجيب لمناشدة لعلاج لمواطن أي كان وضعه وكأنه عمل تطوعي مش فرض عليها كوزارة وإن المفروض أي مريض غير قادر بدل ما يروح مستشفى يتعالج يعمل مناشدة الأول ولو الوزيرة عجبها صوته أو بيعرف يمثل يتعالج — Mohamed (@Mohamed49891733) January 11, 2021

هو لازم الناس تستغيث في التلفزيون او السوشيال ميديا علشان حد من البهوات يتحرك ويتفضل بعلاجه حق العلاج لكل مواطن فرض على الدولة للفقير والغني ربنا يميت كل ظالم فرق بين الناس حتى في العلاج ميتة سوء اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك — سارة (@kTF0No7iYJiaDA6) January 11, 2021