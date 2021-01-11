إسرائيل تعين ممثلا دبلوماسيا بالمغرب

أعلنت إسرائيل، اليوم الإثنين، عن تعيين السفير السابق لدى القاهرة دافيد جوفرين، ممثلا دبلوماسيا لها في المغرب وذلك بشكل "مؤقت".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إنه تقرر تعيين جوفرين "رئيسا مؤقتا للممثلية الإسرائيلية الدبلوماسية في الرباط".

وأضافت أن جوفرين سيتوجه إلى المغرب قريبا، بينما لم تصدر الخارجية الإسرائيلية أي إعلان رسمي بشأن هذا التعيين.

وشغل جوفرين منصب سفير إسرائيل بالقاهرة حتي عام 2019.

وأعلنت كل من إسرائيل والمغرب، الشهر الماضي، قرارهما إعادة فتح مكاتب التمثيل الدبلوماسي في تل أبيب والرباط بعد توقف دام 20 عاما.

وأشار وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية الشهر الماضي، إلى إن العلاقات بين المغرب واسرائيل كان "طبيعية أصلا" قبل اتفاق التطبيع الذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وقال بوريطة: "من وجهة نظرنا، نحن لا نتحدث عن تطبيع لأن العلاقات كانت أصلا طبيعية".

وأضاف وزير الخارجية المغربي: "نحن نتحدث عن استئناف للعلاقات بين البلدين كما كانت سابقا، لأن العلاقة كانت قائمة دائما، لم تتوقف أبدا".

وأكد بوريطة في المقابلة "العلاقات بين اسرائيل والمغرب مميزة ولا يمكن مقارنتها بالعلاقة التي تجمع اسرائيل بأي بلد عربي آخر".

وأضاف "للمغرب تاريخ مهم مع الطائفة اليهودية، تاريخ خاص في العالم العربي. الملك… والملوك السابقون، بينهم الحسن الثاني، كانوا يحترمون اليهود ويحمونهم. العلاقات بين المغرب واليهود كانت علاقات مميزة لا يمكن إيجاد مثيل لها في أي بلد عربي آخر".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في ديسمبر/كانون الأول الماضي؛ اعتراف بلاده بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وعن اتفاق تطبيع للعلاقات بين المغرب وإسرائيل.

وأقام المغرب علاقات رسمية مع اسرائيل أواخر تسعينيات القرن الماضي بعد اتفاق أوسلو بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأغلق المغرب مكتب الارتباط في تل أبيب عام 2000 في بداية الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

والمغرب هو رابع بلد عربي هذا العام يعلن عن اتفاق لتطبيع العلاقات مع الدولة العبرية، بعد الإمارات والبحرين والسودان.