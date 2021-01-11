بعد أكثر من عام على بداية الوباء.. دولة تسجل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلن أرخبيل ميكرونيزيا في المحيط الهادئ، اليوم الاثنين، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، بعدما كان من آخر الدول التي نجت من الوباء حتى الآن.

وقال الرئيس ديفيد بانويلو أن هذا الخبر "مقلق" بالنسبة إلى الأرخبيل الذي يبلغ عدد سكانه 100 ألف نسمة، موضحا أن الشخص المصاب تحت مراقبة دقيقة.

وقال في كلمة متلفزة "لهذا السبب، يجب على جميع المواطنين التزام الهدوء. لا داعي للهلع لأن الوضع تحت السيطرة".

وأوضح أن المصاب بحار في سفينة "تشيف مايلو" الحكومية التي أرسلت إلى الفلبين للخضوع لإصلاحات.

وأضاف أن المصاب وزملاءه بقوا على متن السفينة الراسية في بحيرة، ويخضع للمراقبة المستمرة. وبقيت المدارس والكنائس والمتاجر مفتوحة.

الرئيس ديفيد بانويلو يتلقى لقاحا ضد فيروس كورونا (موافع التواصل)

واستطاعت دول جزر المحيط الهادئ أن تحمي نفسها من الوباء إذ قررت في وقت مبكر إغلاق حدودها رغم الكلفة الباهظة لهذا الإجراء على اقتصاداتها التي تعتمد بشكل كبير على السياحة.

وتم اعتماد هذا النهج الحذر بسبب ضعف أنظمة المستشفيات في هذه البلدان وارتفاع معدل انتشار السمنة ومشاكل القلب بين سكانها.

وأبلغت كل من فانواتو وجزر سليمان وجزر مارشال وساموا والآن ميكرونيزيا، عن إصابة واحدة على الأقل، لكن لم يبلغ أي منها عن انتشار محلي للفيروس على أراضيها.

وحتى مساء الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 90 مليونا و779 ألفا، توفى منهم أكثر من مليون و944 ألفا، وتعافى ما يزيد على 64 مليونا و917 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".